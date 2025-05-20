解放軍高層地震 張升民出席1會議 曝取代苗華掌政工部

中央軍委委員張升民（左），出席5月16日全國助殘表彰大會，被分析料已掌管政治工作部。(取材自X平台)

去年11月，身兼中共中央軍委政治工作部主任的中央軍委委員苗華遭停職檢查，解放軍 高層面臨新一輪清洗，牽動中央軍委主席習近平 的內外布局。日前所舉行的全國助殘表彰會，按往例多由分管政工的軍委委員出席，今年則由中央軍委紀委書記張升民參加，外界分析張或已兼掌軍委政治工作部，甚至不排除由其兼任政工部主任，解放軍人事再引關注。

據港媒報導，2022年中共20大後，中央軍委領導層除了軍委主席習近平外共有6人，已有3人出事，包括已移交司法的前軍委委員、國防部長李尚福；上月底被罷免 全國人大代表職務的軍委委員、軍委政治工作部主任苗華；另外久未露臉的政治局委員、軍委副主席何衛東亦是「凶多吉少」。

中國第7次全國自強模範暨助殘先進表彰大會本月16日在北京召開，據新華社報導，除了國務院總理李強會見大會代表外，全國人大常委會副委員長張慶偉、全國政協副主席何報翔亦參加會議，張升民也代表軍方與會。文章指出，殘疾人事務在軍隊通常由政治工作部分管，這意味著張升民已主管政工部，甚至不排除兼任主任。

公開資料顯示，2014年的第五次全國自強模範暨助殘先進表彰大會，代表軍方參加的就是軍委委員、總政治部（政工部前身）主任張陽。2019年的第6次大會，由於苗華出訪古巴，當時由張升民代為參加。

苗華是在去年11月被官宣因涉及嚴重違紀遭停職檢查，並在上月底遭罷免全國人大代表職務。文章分析，這顯示苗華經過5個多月的調查後「問題升級」，政工部主任職務應已被免去，軍委委員職務還在，「或許還需要（走完）程序」。

文章還提到，苗華長期在駐閩第31集團軍服役，盛傳1名廈門知名地產商去年底捲入苗華案，被軍委監察委員會留置，已帶走半年。

文章指出，政工部相當於軍委的中組部加上中宣部，主要負責指導解放軍的宣傳思想文化工作、組織建設，包括高級將領考核，權力之大不言而喻，如今由資歷雄厚的張升民主管也順理成章。