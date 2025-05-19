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關稅戰停火 中企出口美國報關量2天大增600%

記者賴錦宏／即時報導
在中美關稅戰暫時停火後，據稱中國企業出口美國報關量，兩天就大增600%。（中通社）
在中美關稅戰暫時停火後，據稱中國企業出口美國報關量，兩天就大增600%。（中通社）

中美關稅戰暫時停火後，物流企業業務量激增。據央視財經報導，廈門自貿片區的一家物流企業負責人介紹，僅僅兩天時間，企業出口到美國的報關量就從之前的每天30票左右增長到目前的每天超200票。

央視財經稱，目前美線市場的詢單、訂艙量顯著增加，即將進入發貨「高峰期」。廈門自貿片區的一家物流企業負責人表示，5月12日，「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」發布後，雙邊關稅相應調整，僅僅兩天時間，企業出口到美國的報關量就從之前的每天30票左右增長到目前的每天超200票。

中國國家統計局新聞發言人付凌暉19日亦表示，中美大幅降低關稅，有利於雙方貿易增長，也有利於世界經濟復甦。

付凌暉指出，在外部衝擊加大背景下，中國外貿能夠頂住壓力持續增長，一方面反映出產業基礎堅實的支撐能力，二是反映出外貿快速調整的應變能力，外貿企業開拓市場能力增長，在貿易摩擦、供應鏈波動當中，具備較強的調整能力。三是展現出穩外貿政策的保障能力。

他說，4月儘管外部衝擊影響加大，但中國經濟回升的態勢沒有改變。隨著政策逐步落實落地，將有利於經濟持續回升向好，此外，消費對經濟增長的拉動有望持續增強。總的看，中國經濟有望保持總體平穩、穩中有進的發展態勢。

付凌暉同時指出，中國4月市場銷售穩步回升，以舊換新政策效應持續釋放，但消費增長的內生動力還需進一步增強。

關稅 供應鏈

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