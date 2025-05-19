印度智庫：中提供防空、衛星支持 直接參與印巴衝突

中國殲10C戰鬥機。（路透資料照片）

印度 一智庫表示，在本月印度和巴基斯坦 衝突中，中國向巴基斯坦提供了防空和衛星支持，使巴基斯坦更有效地探測印度的軍隊和武器部署，這表明「北京比之前披露的更直接地參與了這場衝突」。他並透露，中國把印巴衝突當成了其武器的「試驗場」，但中國防禦系統在某些情況下「慘敗」。有國外學者認為，中國立場不中立，無法扮演印度衝突調停人。

巴基斯坦及外媒7日稱其用中國製殲10（J-10CE）戰機擊落法製陣風（Rafale，又譯飆風）戰機，使殲10「一戰成名」，中國官媒央視17日也罕見證實。中國製武器揚名印巴戰場之際，印度一智庫負責人發聲，稱不僅巴基斯坦的武器來自中國，中國「更直接參與了這場衝突」。

據法廣引述彭博資訊報導指出，印度新德里聯合作戰研究中心主任阿肖克·庫馬爾表示，從4月22日發生導致26名印度遊客死亡的屠殺事件，到兩國爆發敵對行動之間的15天裡，中國還幫助巴基斯坦調整了對印度的衛星覆蓋範圍。「這有助於他們重新部署防空雷達，這樣我們在空中路線上採取的任何行動都會被他們知曉」。

報導稱，庫馬爾的這些評估如果正確，就表明中國的參與程度甚至更進一步，為巴基斯坦提供了後勤和情報支持。

新德里聯合作戰研究中心自稱是一個專注於印度武裝部隊整合與轉型的獨立智庫，其顧問委員會成員包括國防部長拉傑納特·辛格、印度最高軍事指揮官以及陸軍、空軍和海軍的負責人。

庫馬爾並表示，中國將這場衝突用作其武器的「試驗場」；他援引印度軍方的評估報告稱，中國防禦系統的性能低於平均水平，在某些情況下「慘敗」。但他沒有提供具體細節。

庫馬爾說，印度現在幾乎所有的盤算都考慮到了兩線作戰的局面。「今天屬於中國的事情，明天就可能被視為屬於巴基斯坦」。他並認為，巴基斯坦會介入印度與中國的衝突。但中國可能不會代表巴基斯坦進行干預，除非情況「危急」。

法廣引述法國國際關係研究所印度和南亞研究項目負責人Sylvia Malinbaum表示，在她看來，中國實際上無法真正扮演印巴衝突調停人的角色，因為中國的立場並不中立。中國是巴基斯坦在該地區的一個重要盟友，並通過很多方式向巴基斯坦提供支持。首當其衝的就是巴基斯坦很大一部分軍事裝備都來自中國，並通過「一帶一路 」在巴基斯坦投入了大筆資金。

更重要的是，中巴經濟走廊途徑印巴兩國在克什米爾有主權爭議的區域。這就更讓印度難以信任中國。其次，中印兩國有競爭，兩國的部分邊界線至今都沒有畫定。