挑戰美GPS 中國北斗系統進入11國際組織標準體系

中國北斗衛星導航系統應用數量快速增長，圖為北京兒童參觀北斗三號全球衛星導航系統模型。（中新社）

中國衛星導航定位協會18日發布《2025 中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》顯示，截至2024年底，具有衛星導航定位功能的智能手機出貨量達到2.94億部，且2024年大陸衛星導航與位置服務產業總產值達人民幣5,758億元，年增7.39%；衛星導航專利申請總量累計突破12.9萬件，繼續保持全球領先。

北斗導航系統是繼美國全球定位系統（GPS）、俄羅斯 格洛納斯衛星導航系統（GLONASS）後的第三個全球定位導航系統，由大陸自主建設運行，北斗三號衛星核心器組件國產化率100%。而北斗長期以來被視為挑戰以往美國GPS系統霸主的對手。

新華社報導，白皮書顯示，高精度車道級導航已覆蓋大陸99%以上的城市和鄉鎮道路，日均提供位置服務超1兆次、日均導航服務總里程超40億公里；賦能大陸全國50多個城市開展智能網聯汽車道路測試，保障智能輔助駕駛等應用。

白皮書稱，2024年以來隨著大陸加快推進北斗優先應用和北斗產品國產化替代，大陸衛星導航與位置服務產業繼續保持穩定增長態勢，結構持續優化，產業範圍進一步擴大。其中，包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的晶片、器件、算法、軟體、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值達到人民幣1,699億元。

此外，北斗系統全面進入民航、海事、移動通信等11個國際組織的標準體系，相關服務及產品目前已出口到140餘個國家和地區，包括奈及利亞、突尼斯、塞內加爾等30多個非洲國家已建設北斗CORS站。

在北斗導航持續突進下，其已經成為大陸國產手機標配，包括華為 Mate 50成為全球首款支持北斗三號短報文通信的大眾智慧型手機 ，華為P60系列和智慧手錶Watch Ultimate又首發了北斗三號短報文雙向通信功能。