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「美中關係很重要」川普稱願訪京會習 談中東行卻打臉北京

編譯周辰陽、記者陳湘瑾／綜合報導
美國總統川普（左）表示，中美關係很重要，願訪北京會中國國家主席習近平（右），圖為兩人在2019年日本大阪G20峰會期間會面。（美聯社資料照片）
美國總統川普（左）表示，中美關係很重要，願訪北京會中國國家主席習近平（右），圖為兩人在2019年日本大阪G20峰會期間會面。（美聯社資料照片）

美國總統川普表示，他願意訪問中國，與中國國家主席習近平就外交政策和經濟問題進行會談，並稱「美中關係很重要」；還稱市場樂見中國坐下來談判，「如果我當時沒跟中國達成這項協議，他們就會崩潰，我們則不會」。

彭博資訊報導，在16日播出的福斯新聞專訪中，當主播問及是否願意在出訪海外期間會晤習近平時，川普回答，「我當然願意」，並補充指出，美中關係「很重要」。

川普12日曾在記者會上表示，他可能會在本周結束前與習近平通話。他指出，美國的關稅措施已導致中國許多工廠關閉，經濟也快撐不下去，因此中方非常樂見最新的貿易談判有所進展。

儘管川普表現出聯繫習近平的渴望，卻將剛結束的中東之行描述為旨在讓沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國遠離北京的勢力範圍。

川普談到這三個阿拉伯國家時說：「他們原本要靠向中國，讓中國當他們的靠山，但那不會發生」，並補充指出，這些國家「留在我們陣營中非常重要」。

另一方面，2001年諾貝爾經濟學獎得主史賓塞表示，川普發起的關稅戰，可能會推動中國、歐洲以及其他主要新興經濟體走向一個「比較合理的、可行的」多邊貿易體系。

史賓塞17日參加中國「2025清華五道口全球金融論壇」，發表線上主題演講。他表示，在美國缺席的情況下，這樣的一個多邊體系存活下去可能性還是很大的，「因為最主要的國家除了美國之外，都是非常強大的國家，而且他們都熱中建立多邊關係」。

當被問及川普政府發起的關稅戰，以及正在進行的貿易談判將如何影響未來全球貿易時，他提出三種可能：第一種是各個國家各自為政，全球貿易重回1930年的「斯姆特—霍利關稅法」時代，但他認為這將是一個災難，不太可能發生；第二種可能，中美兩個大國各自發揮影響力，但這一情景也不太可能出現，因為這會使新興市場國家面臨兩難選擇，還會影響到各國的國防支出。第三種也是他認為最可能的情景，即歐洲、中國中國和其他主要新興市場國家形成一個比較合理的、可行的多邊體系。

針對第三種情況，史賓塞進一步說明，25、30年前這一情形還是不可能的，因為新興市場國家還沒有達到中等收入水準，但隨著這些新興市場國家的經濟體量在全球占比逐漸提高，實施不包含美國的全球化體系還是有可能的，「當然這個過程會相當混亂」。

史賓塞提到，美國發起的關稅戰已削弱消費者信心，對美國經濟的負面影響開始展現，若不糾正，將對包括中美在內的全球經濟帶來災難性影響。目前川普政府與中國中國及其他國家展開的雙邊談判，是對先前政策的調整和糾正。

2001年諾貝爾經濟學獎得主史賓塞17日參加「2025清華五道口全球金融論壇」，...
2001年諾貝爾經濟學獎得主史賓塞17日參加「2025清華五道口全球金融論壇」，發表線上主題演講。（圖／取自界面新聞）

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