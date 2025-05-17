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兩邊押寶？英媒：Nvidia擬上海設研發中心 「專注中客戶需求」

中國新聞組／北京17日電
英國金融時報指出，Nvidia計畫在上海設立研發中心。（路透）
英國金融時報指出，Nvidia計畫在上海設立研發中心。（路透）

在中美關稅戰緊張之際，英媒報導稱，Nvidia（輝達，又譯英偉達）兩邊押寶，計畫在上海設立研發中心，進一步拓展中國市場，Nvidia執行長黃仁勳4月與上海市長龔正會面時曾討論有關計畫。該研發中心將專注研究中國客戶的具體需求，同時符合美國政府出口限制所需的技術要求，但核心設計及生產仍會留在海外。此外，對美國在全球封殺華為「昇騰」晶片，中國外交部昨表示將採取堅決措施反制。

中美科技戰戰火未歇，美國總統川普政府近期規定，要求Nvidia若把H20人工智能晶片出口至中國，需事前取得許可證。中國是NvidiaH20晶片的關鍵市場，  預計到2024年，Nvidia在中國的銷售額將達170億美元，占其全球營業額的13%。路透報導，Nvidia擬以對中國銷售降規版H20晶片，以應對美國的出口管制。 

英國金融時報昨報導，Nvidia並計畫在上海設立研發中心，Nvidia執行長黃仁勳4月曾與上海市長龔正會面，並討論了有關計畫。據當時上海市政府發出公告，黃仁勳表示，中國市場對Nvidia十分重要，上海是Nvidia的重要研發基地，Nvidia將秉持承諾，以最好方式服務中國市場。

目前輝達在上海已經有2000名員工，但多為行銷、營運的職位，為確保頂尖人才的持續挹注，目前輝達在上海也開出多項職缺，包括可引導新世代深度學習硬體、軟體開發的工程師以及可開發、優化ASIC的工程師。

黃仁勳指出，如果沒辦法對中國銷售產品，將會是巨大損失，並提到中國的AI市場在未來2、3年規模將達到500億美元，但也強調輝達會以高度的彈性、韌性應對各種情況，只要是符合國家利益，都會全力支持。

據金融時報報導，Nvidia計畫在上海設立的研發中心，將專注研究中國客戶的具體需求，同時符合美國政府出口限制所需的技術要求。據同一消息來源稱，這些團隊將參與全球研發項目，如優化現有產品，並將開展特定領域的研究，比如自動駕駛。

然而，知識產權被轉移到中國的擔心，也使該公司會將其關鍵部件的設計和生產繼續留在海外。報導援引的一位消息人士並稱，與此同時，該公司目前也在向美國政府施壓，希望美國政府為其開綠燈。 

目前Nvidia公司未對此報導做出回應。

另外，對外媒稱美國商務部工業與安全局公告視使用華為「昇騰」晶片為違反美國出口管制行為，中國外交部發言人林劍昨表示，美方濫用出口管制和「長臂管轄」，無端對中國晶片產品和人工智能產業進行惡意封鎖和打壓，嚴重擾亂全球產供鏈穩定，中方對此堅決反對，絕不接受。中方將採取堅決措施，維護自身發展權利和中國企業正當權益。

黃仁勳 輝達 人工智能

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