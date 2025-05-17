我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慶祝Blackwell成功 黃仁勳宴請台灣供應商 曝計畫與張忠謀見面

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

「中國AI撕開市場」MiniMax 語音模型Speech-02雙料登頂

中國新聞組／北京17日電

上海AI獨角獸MiniMax帶著新一代語音大模型Speech-02亮相。Speech-02在國際權威的Artificial Analysis 和 Hugging Face TTS Arena兩大語音評測榜單上拿下雙料冠軍，將OpenAI、ElevenLabs甩在身後。行業分析師指出，當中國AI開始用「技術突破+極致性價比」撕開市場，全球競爭的格局真的要變了。

網易新聞報導，Speech-02在字錯率WER和相似度SIM等客觀指標上取得了SOTA結果，用戶盲聽主觀評價反饋也更自然、真實。具體來看，與Seed-TTS、CosyVoice 2和真實音頻相比，Speech-02在中英文的零樣本語音克隆中均實現了更低的WER，表明其發音錯誤率更低且更清晰穩定。在SIM方面，Speech-02在所有24種測試語言中均顯著優於ElevenLabs的multilingual_v2模型，前者生成的語音更逼近真人輸出。

MiniMax海外生態負責人Linda介紹，這次發布的Speech-02能夠輕鬆駕馭32個語種的不同口音和不同情緒，我們相信通過AI對稀缺小語種的支持，未來將多語種的聲音以當地最地道的發音傳向全世界，幫助全球每一種語言都被聽見、每一種文化都被理解。

從年初的Speech-01支持17種語言，到現在Speech-02覆蓋32個語種，MiniMax只用了短短幾個月，就完成了「技術迭代+全球落地」的雙重跨越。

最讓人不能忽視的優勢還有它的Speech-02商用定價僅為全球頭部模型ElevenLabs的四分之一。

目前，MiniMax已經和閱文集團、高途教育、香港電視台等公司達成合作，在AI玩具、汽車智能座艙等硬件場景玩出了新花樣。

AI 香港 OpenAI

上一則

女星百萬耳環「坑爹」 父澄清：我非雅安賑災貪官

下一則

「休戰期」…美企忙從越印抽單轉中國 中企訂單量激增30%

延伸閱讀

為什麼記憶對AI聊天機器人很重要？

為什麼記憶對AI聊天機器人很重要？
微軟CEO：OpenAI只有中國DeepSeek R1能望其項背

微軟CEO：OpenAI只有中國DeepSeek R1能望其項背
阿里上季財報淨利298億人民幣 不如市場預期

阿里上季財報淨利298億人民幣 不如市場預期
OpenAI、微軟重談數十億美元合作協議 為未來IPO鋪路

OpenAI、微軟重談數十億美元合作協議 為未來IPO鋪路

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
中國國務院副總理何立峰。(路透)

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025-05-11 16:48
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09

超人氣

更多 >
紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口
標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假
健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣

健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣
巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？
川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋