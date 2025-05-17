瑞士談判 英媒：美對中關稅沒降那麼多 半導體仍高達70%

美國財長貝森特和中國國務院副總理何立峰在瑞士日內瓦會面。（美聯社）

中美經貿談判近日達成雙方暫時互降逾110%關稅 結果，但英媒指出，仔細整理關稅情況發現，美國對中國的實際關稅並未如新聞標題的30%那麼低，半導體領域甚至高達70%，並可能成為雙方未來博弈的焦點。而美國總統川普 「先對中國眨眼」已出現示範效應，包括日本、歐盟 及印度等經濟體也開始對美國強硬，後果難料；中官媒也稱「還沒到開香檳慶祝的時候」。

BBC中文網報導，據12日公布的中美經貿會談聯合聲明，雙方同意互降關稅90天，美對中關稅從145%降至30%，中對美則從125%降至10%。但據美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）計算，2024年底美對中平均加權關稅稅率10.7%，這意味著美對中關稅實為40.7%。高盛表示若再綜合各類調整及半導體等行業關稅豁免，美對中實際有效關稅稅率為39%。

同時，美中貿易談判焦點的半導體，也並未隨這次談判明顯下調關稅。川普從1月起對中國半導體課徵50%關稅，再加上芬太尼關稅20%，目前美對中半導體徵收關稅達70%。

報導並稱，中美經貿談判後已出現其他經濟體開始對美國展示強硬一面回應的「示範效應」。中美發布聯合聲明當天，日本首相石破茂就表態稱不能接受在不包含汽車領域情況下與美達成協議；而川普在中美聯合聲明發布數小時後威脅對歐盟汽車啓動 「301調查」，立刻引發歐盟委員會強烈反擊；被美視為盟友的印度也首次稱擬對部分美國商品加徵報復性關稅反制。

前美國財政部長勞倫斯·薩默斯（Lawrence Summers）對此表示，「很明顯，川普先眨眼了」，並認為中國在未改變核心政策的情況下迫使美國妥協，這一案例可能鼓勵其他國家在貿易談判中採取更堅定的立場。華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）專家菲利普·A·勒克（Philip A. Luck ）表示，中國的反制奏效，損害了美國的信譽。若未來政府為恢復信譽而盲目執行威脅，後果難料。