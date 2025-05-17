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中法經濟對話 禽肉、蛋過關 白蘭地關稅仍無解

特派記者陳政錄／北京17日電
第10次中法高級別經濟財金對話在法國巴黎舉行。由中國國務院副總理何立峰（左）與法國經濟、財政和工業與數字主權部部長隆巴爾（右）共同主持。（中新社）
第10次中法高級別經濟財金對話在法國巴黎舉行。由中國國務院副總理何立峰（左）與法國經濟、財政和工業與數字主權部部長隆巴爾（右）共同主持。（中新社）

美中關稅戰停火之際，中國持續與他國強化關係。第10次中法高級別經濟財金對話於當地時間15日在巴黎舉行，中國國務院副總理何立峰說，願與法方著力營造良好的貿易投資環境，同時帶動引領中歐合作實現新發展，但法國財政部長隆巴爾也提到，會談未解決兩國在白蘭地關稅上的爭端。

據中方發布，何立峰作為對話中方牽頭人，與隆巴爾共同主持對話。何立峰提及，去年是中法建交60周年，中國國家主席習近平和法國總統馬克宏就深化雙邊關係與合作達成一系列重要共識。

何立峰稱，中方願和法方一道，密切多邊國際事務協調，維護開放合作的國際經貿環境，充實雙邊經濟財金合作內涵。

消息指，隆巴爾在對話期間表示，法方高度重視對中國關係，願同中國一起攜手應對氣候變化等全球性挑戰，支持多邊主義和自由貿易。法方將進一步為中國消費者提供高品質產品、更好營商環境，吸引更多中企赴法投資展業。

據中方稱，對話期間，雙方圍繞多項議題深入溝通交流，簽署中法禽肉和種禽種蛋合作文件，何立峰、隆巴爾還共同出席中法企業家座談會，何立峰也調研參觀法國家庭農場，會見化妝品、醫藥和航空等領域的法國企業代表。

值得注意的是，據法廣報導，隆巴爾坦言，此次法中之間的會談，未能結束兩國在白蘭地關稅問題上的爭端。法國國家干邑行業管理局（BNIC）在一份聲明中表示，協議的缺失可能會對其行業和地區造成「災難性影響」，並稱沒有決議的每一天都是痛苦的。「我們期望政府能充分動員起來，避免在7月5日最終徵收這些關稅」。

不過，隆巴爾也對記者強調，他在與何立峰詳細討論之後，「（法中）討論的大門依然敞開」。

今年1月，中國在中歐因電動車關稅等議題緊張之際，開始對歐盟白蘭地進行反傾銷調查，後隨美國打響關稅戰，中國曾在4月初，公告延期調查期限至7月；當時，中歐也再次啟動電動車關稅談判進程，為中國電動車制定最低售價以取代高額關稅。

據新華社英文網發布的照片，出席對話的中方官員除何立峰外，還有中國財政部副部長廖岷、中國外交部副部長華春瑩、駐法大使鄧勵等官員。

關稅 電動車 財政部

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