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前港督之子魏磊8月就任英駐中大使 稱面臨「對全球都重要的時間點」

記者潘維庭／即時報導
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前港督衛奕信（David Wilson）之子魏磊（Peter Wilson）將於8月就任英國駐陸大使。（取自Peter Wilson魏磊X平台）
前港督衛奕信（David Wilson）之子魏磊（Peter Wilson）將於8月就任英國駐陸大使。（取自Peter Wilson魏磊X平台）

英國政府16日公布，任命前港督衛奕信（David Wilson）之子魏磊（Peter Wilson）出任駐中大使。魏磊也在社群平台X用中文發文稱，他1981年首次到北京，90、00年代在北京生活過幾年，很榮幸8月回到中國擔任英國駐華大使。

57歲的魏磊也在社群文中表示，會在「這個對全球都重要的時間點」，領導英方在中國的團隊，為實現英國利益推進與中國的聯繫。

魏磊將於8月接任2020年上任的現任大使吳若蘭（Caroline Wilson）工作，吳若蘭將轉任其他外交職務。

據英國外交部網站，魏磊曾在英駐陸使館工作，1995至1998年擔任初級外交官，其後2007至2010年擔任政治參贊；魏磊的父親衛奕信是在1987至1992年擔任港督，當時魏磊曾跟隨父親來港生活。

先前在2月20日，路透即引述3位消息人士表示，英國政府計畫委任能講流利普通話的外交官魏磊出任新任駐中大使。2名消息人士當時透露，魏磊曾短暫擔任前英相強生（Boris Johnson）的首席私人秘書，並擔任過英駐荷蘭、巴西大使。

路透指，英國政府正在為首相施凱爾（Keir Starmer）今年的訪中做準備，這是自2018年以來英國領導人首次訪中。另據消息人士透露，施凱爾政府稱，預計6月初將發布一份全面的評估報告，這將是對英中關係的首次深入評估。

中國與英國關係自去年7月工黨政府上台後逐漸回暖，去年10月英國外交大臣拉米（David Lammy）、今年1月財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）先後訪中。

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