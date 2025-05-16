美新任駐中大使龐德偉抵北京履職 「我準備好了」

龐德偉15日抵達北京履職。(取材自X平台)

美國新任駐華大使龐德偉 (David Perdue)15日抵達北京履職。他在網上發文表示，當天到達北京，很榮幸成為美國駐華大使，「我已準備好在這裡工作」。中國外交部表示，願為龐德偉來華履職提供便利。

中國青年報報導，龐德偉於1949年12月出生在美國喬治亞州 ，是一名共和黨人，曾於2015年至2021年擔任喬治亞州聯邦參議員。他曾在多家大型公司擔任高管，從事公司管理和國際商貿的時間長達40年。

龐德偉在新加坡和中國香港居住多年，長期與中國保持著密切的商業往來，是「川普 2.0」政府內為數不多有直接和中國打交道經驗的人。

2024年12月5日，川普在社媒上宣布提名龐德偉為美國新任駐華大使。川普在聲明中說，「他將幫助我實施維護該地區和平的戰略，並在與中國建立富有成效的工作關系方面發揮重要作用」。現年75歲的龐德偉，成為中美建交以來年齡最大的美國駐華大使。

中國外交部發言人林劍14日表示，中方對中美關系的立場一以貫之，願為龐德偉大使來華履職提供便利。15日再被問及相關問題時，林劍表示，中方始終堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則來看待和處理中美關系，也希望美方和中方相向而行。