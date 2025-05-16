我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

白宮副幕僚米勒權傾川普內閣 超越范斯、幕僚長威爾斯

中國-河內國際道路開通 貨車可省1天時間、成本少千元

記者陳湘瑾／綜合報導
14日上午，搭載電子元器件、新鮮蔬菜、百貨的運輸車隊，從廣西南寧、雲南昆明同步發車，駛向越南河內。（新華社）
14日上午，搭載電子元器件、新鮮蔬菜、百貨的運輸車隊，從廣西南寧、雲南昆明同步發車，駛向越南河內。（新華社）

中越關係再提升，中國至越南河內國際道路運輸線路14日開通。相較於以往運輸模式，每輛貨車可節省約一天時間，成本可節省800元至1000元（人民幣，下同，約138.9美元），運輸時間大大縮減，運輸成本也明顯降低，提升中越國際道路運輸便利。

新華社報導，搭載電子元器件、新鮮蔬菜、百貨的運輸車隊，從廣西南寧、雲南昆明14日上午同步發車，向越南河內駛去，這標誌著中方貨運車輛持CBTA（大湄公河次區域便利貨物及人員跨境運輸協定）證件首次入境越南腹地。

大湄公河次區域（GMS）涉及中國、緬甸、寮國、泰國、柬埔寨、越南6國，CBTA證件是指在大湄公河次區域（GMS）合作框架下，多國道路運輸的通行許可證。有了這個證件，客貨車輛可以在六國達成一致的線路上進行運輸。

當天，來自廣西、雲南以及山東青島的18輛貨車和2輛客車組成車隊，分成兩路駛向越南河內。線路一從南寧綜合保稅區出發，經廣西友誼關口岸出境，越南友誼口岸入境，途經越南諒山、北江、北寧，最後抵達越南河內，運輸全程約400公里，預計用時兩天。

線路二則是從昆明綜合保稅區出發，經過雲南河口口岸出境，從越南老街口岸入境，途經越南老街、安沛、越池，最後抵達越南河內，全程約700公里，預計用時兩天。

相較於以往運輸模式，每輛貨車可節省約一天時間，成本可節省800元至1000元，運輸時效大大縮減，運輸成本也明顯降低。兩條線路貫通中方通過河口口岸、友誼關口岸至越南河內的運輸線路，提升中越國際道路運輸便利化水平。

中國交通運輸部運輸服務司副司長王繡春表示，此次活動是跨境運輸合作的重要節點，中方將以此為契機，會同越方加快推動中越基礎設施互聯互通，進一步降低司機簽證費用，提高通關效率，深入推動中越雙邊協定落地落實，提升國際道路運輸便利化水平。

越南 緬甸 泰國

上一則

新船接單量出現佳績 中國船企重回全球榜首

下一則

康怡戲院租約到期5/28結業 香港今年第4間離場

延伸閱讀

高盛將台灣今年GDP預測上修至3.5% 比官方樂觀

高盛將台灣今年GDP預測上修至3.5% 比官方樂觀
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
1美元換免費Wi-Fi和舒適空間 越南咖啡店成低薪族首選

1美元換免費Wi-Fi和舒適空間 越南咖啡店成低薪族首選
洗產地嫌疑加重 越南4月對美出口、從中國進口雙創高

洗產地嫌疑加重 越南4月對美出口、從中國進口雙創高

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
中國國務院副總理何立峰。(路透)

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025-05-11 16:48
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣