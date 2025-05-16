涉間諜罪被中國關押6年 華裔作家楊恆均致信澳洲總理盼返澳就醫

曾替中共國安部工作的澳洲華裔作家楊恆均遭中國以間諜罪判死刑，緩期執行2年，日前寫信給澳洲總理艾班尼斯，盼澳方協助他返澳就醫治療。（路透）

澳洲 籍華裔作家楊恆均自2019年被中國關押迄今，並遭中國指控涉及間諜 罪，德國 、法國等媒體日前披露他在獄中致函澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），盼澳方能協助他返回澳洲接受治療。

綜合路透、法廣、德國之聲報導，去年楊恆均因間諜罪被北京市第二中級人民法院一審判處死刑，緩期2年執行。他的支持者公布的1封信顯示，楊恆均已致信艾班尼斯，尋求支持將其醫療轉送回國。

這封在1月10日從北京市第二監獄寫來的信中，楊恆均回顧了他在中國的第6年牢獄生活，並對澳洲幫助他的家人表示感謝。楊恆均寫道，艾班尼斯「多次向中國最高領導人轉達了您對我的案件和日益惡化的健康狀況的嚴重關切」、「我知道您和澳洲政府會盡最大努力把我帶回家接受治療，並與家人團聚。」

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）透過聲明回應，她和艾班尼斯都被楊恆均的信件「深深打動」，這封信展現出「在極端的逆境之中，仍有深切的勇氣、韌性和希望」。她說，澳洲政府希望楊恆均能夠返回澳洲，也會繼續替他爭取權益，讓他能獲得適當的治療；今年2月，她曾表示澳方「非常擔心」楊恆均的健康。

楊恆均自1989年起，在香港、華府等地替中共的國安部工作過10年，之後辭職、移居澳洲。他曾是美國哥倫比亞大學的訪問學者，出版過小說，也曾是知名部落格博主，撰寫關於中國公民社會、政治發展的文章。

2019年他在廣州被捕，2021年5月在閉門判決中被中國法院裁定犯有間諜罪，2024年2月遭判死緩2年。楊恆均在寫給家人的信中否認有任何不當行為；澳洲政府多次向中國表達對楊恆均案的不滿，並召見中國大使抗議死緩判決。

港媒報導，中國外交部14日被問到有關案件時稱，北京全力維護各方合法權利，並敦促澳洲政府尊重中國的司法主權。