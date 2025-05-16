中國今年首次調降存準率正式上路 市場估將降息

中國2025年首次全面降準正式落地，昨天起，中國下調金融機構存款準備金率零點五個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），下調汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率5個百分點。

中國人民銀行行長潘功勝日前在新聞發布會上表示，降低存款準備金率零點五個百分點，預計將向市場提供長期流動性人民幣1兆元；完善存款準備金制度，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率，從目前的5%調降為百分之零。

綜合媒體報導，廣開首席產業研究院院長兼首席經濟學家連平認為，當前下調存款準備金率有促進內需恢復、加快結構調整等多重作用；從宏觀層面看，下調存款準備金率釋放更多流動性，滿足目前投資消費擴張與信心修復的資金需求；微觀層面看，充裕資金配置資源的金融機構，有利增強貨幣創造功能。

人行還階段性降低汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率。上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，以汽車金融公司為例，資金成本下降，使其有能力以更優惠的利率 、更靈活的貸款 方案吸引消費者購車，將直接刺激汽車消費市場，帶動汽車銷量增長。

中國2024年共二次降準，分別在2月和9月下調零點五個百分點，累計提供市場長期流動性約人民幣2兆元。中國銀河證券研報認為，未來1至2個季度，持續寬鬆政策或將推出，可能包括進一步降息 降準、設新型政策性金融工具。