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巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

中國新聞組／北京16日電
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巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西總統魯拉近日訪問中國，簽署了30多項協定，建立起更緊密的關係，但有消息傳出，在魯拉與習近平的一次官方晚宴中，巴西第一夫人達席爾瓦（Rosângela Lula da Silva、人稱姜嘉）向習近平指出TikTok可能對婦女和兒童造成有害影響，引發習近平不快。

法廣報導，據悉，姜嘉在北京的一次官方晚宴上，向習近平提出了TikTok可能對婦女和兒童造成的有害影響。在北京之行結束後的新聞發布會上，魯拉對此否認有任何尷尬，並還原了當時的情況。

魯拉說：「我問習近平同志是否可以派一個他信任的人到巴西來，這樣我們就可以討論數字問題——尤其是TikTok」。他並補充：「然後姜嘉要求發言，並解釋了巴西正在發生的事情，特別是有關婦女和兒童的問題」。據「聖保羅頁報」從巴方和近中方的兩位消息人士處證實，姜嘉的發言引起了中方的不適。

魯拉則表示：「如果這位部長感到煩擾，他應該來找我，要求離開（會議）」。但魯拉沒有說明他指的是哪一方。魯拉稱，習近平回應說，巴西有權監管其社交媒體平台。魯拉直言：「我們不能允許社交媒體繼續犯下它們所做的荒唐事，而我們卻缺乏監管他們的能力」。

報導指出，對於晚宴談話內容洩露，魯拉表示惱火，並批評了自己的團隊。魯拉說：「有人竟敢分享發生在晚宴上的談話，而且是非常私人和機密的談話」。據魯拉稱，除了中方官員，當時在場的只有他的部長們、巴西參議院議長阿爾隆布爾（Davi Alcolumbre）和眾議院議員納西門托（Elmar Nascimento）。北京方面沒有對談話內容發表評論。

而巴西第一夫人姜嘉對社交媒體公司的討伐不是第一次，過去也曾引發爭議。

去年11月，在里約熱內盧二十國集團峰會前夕，姜嘉一邊談論打擊虛假新聞的必要性，一邊咒罵X平台的所有者、美國億萬富翁馬斯克

此事引發了馬斯克的回應。去年，由於與巴西最高法院的糾紛，馬斯克的X平台在巴西被暫時關閉。此事還威脅要給魯拉主持的峰會蒙上陰影。2023年，姜嘉還就其X平台帳戶遭駭客攻擊一事公開與馬斯克發生衝突。

報導稱，魯拉此次訪華是為了與中方達成新的貿易和投資協議。他對此次談話信息洩露事件表示沮喪，因為活動並未對媒體開放，同時也為妻子在晚宴上提出這個問題的權利辯護。魯拉說，「我妻子要求發言，因為她不是二等公民，她比我更了解數字網路」。

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