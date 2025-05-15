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美國新任駐中大使裴度抵達北京履新 稱「讓美國更強大」

記者廖士鋒／即時報導
裴度已經抵達北京，正式接掌美國駐中使館。（圖／取自「美國駐華大使館」公眾號）
裴度已經抵達北京，正式接掌美國駐中使館。（圖／取自「美國駐華大使館」公眾號）

美國新任駐北京大使裴度（David Perdue，中稱龐德偉），已經於15日抵達北京履新，他表示已經準備好開始工作，讓美國更安全、更強大，更繁榮；中國外交部則指出，願為其「來華履職提供便利」。

裴度5日抵達北京，在X平台上貼出照片表示，「今天我到了北京。很榮幸能夠代表川普總統成為美國駐華大使。我已經準備好開始工作，讓美國更安全、更強大，更繁榮。」

他並提及，「我們美國駐華使團有一個優秀的團隊。我很榮幸能和大夥兒一起工作，為在21世紀最具影響力的外交關係當中推進美國的利益」。

中國外交部發言人林劍15日下午回應，中國願為裴度履職提供便利。中國對中美關係的立場一以貫之，「我們始終堅持相互尊重、和平共處、合作共贏原則來看待和處理中美關係」。希望美方與中國「相向而行」。

裴度於美國參議院在4月29日投票通過其任命案，美國駐陸大使館5月8日發文對其表示恭喜，強調美國駐中國使團「非常期待在您的帶領下推進川普總統的美中關係優先事項」。

美國駐北京大使館也發布裴度的簡歷，他於2015至2021年間在美國參議院擔任代表喬治亞州的參議員。他當選的時候是參議院裡唯一一位擁有財富500強公司首席執行官資歷的議員。在參議員任期中，他擔任過參議院海上力量小組委員會的主席，以及參議院國務院外交關係監督小組委員會主席，並且為強化美國在亞洲、中東，以及歐洲各地的夥伴關係而頻繁往來各地。

簡歷也提到，裴度在擔任公職之前，曾在法國、新加坡、美國、香港等地居住。在香港期間曾經擔任過莎莉集團（Sara Lee Corporation）的亞洲運營負責人。那之後，他也曾擔任運動用品品牌銳步（Reebok）的總裁兼首席執行官，還有美國達樂公司（Dollar General）的首席執行官。他曾在多家公營和私營企業擔任董事會成員，也曾在數個慈善機構擔任董事會成員。他在喬治亞州沃那羅賓斯的家庭農莊出生長大。在求學生涯中不間斷地勤工儉學。他和夫人是相識於小學1年級的青梅竹馬，結縭至今50餘年。2人育有2子，並有3個孫兒。

前任美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）在X發文指「祝大家成功」。今年1月，伯恩斯離任後，4月美聯社報導，他在離任前夕宣布新禁令，禁止駐陸的美國政府人員、其家人和擁有安全許可的承包商與中國公民發生任何戀愛或性關係。

裴度已經抵達北京，圖為美國駐中使館人員15日歡迎他履新。（圖／取自「美國駐華大使...
裴度已經抵達北京，圖為美國駐中使館人員15日歡迎他履新。（圖／取自「美國駐華大使館」公眾號）

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