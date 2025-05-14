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習近平回信歐洲這國商會 稱「投資中國就是投資未來」

記者潘維庭／即時報導
2017年5月，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見時任丹麥首相拉斯穆森。(中新社)
2017年5月，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見時任丹麥首相拉斯穆森。(中新社)

在美中關稅戰暫緩之際，中國持續宣傳外企投資，官媒新華社15日上午報導指，中國國家主席習近平回覆信件給中國丹麥商會負責人，希望該商會及會員企業，為增進中國與丹麥、中國與歐洲友好，和深化互利合作作出新貢獻。

報導指出，日前，中國丹麥商會負責人以個人和商會名義致信習近平，祝賀中國與丹麥建交75周年，表達繼續深化對中國合作的願望。

習近平近日覆信時則指出，「中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資目的地」，他表示，「相信中國就是相信明天，投資中國就是投資未來」，習近平也提到，希望中國丹麥商會及會員企業繼續在中丹、中歐之間發揮橋梁作用，為增進中丹、中歐相互了解和友好，深化雙方互利合作貢獻力量。

本月6日，中國駐丹麥大使王雪峰出席丹工商界慶祝建交75周年活動演講時提到，2024年中國與丹麥雙邊貿易額達157億美元，同比增長17%，中國躍居丹麥全球第4大貿易伙伴。

同時，今年1至2月，中丹貿易繼續保持良好增長勢頭，每小時約180萬美元貨物通過中丹海關、進入各自國家。目前，500多家丹麥企業在中國投資1300多個項目，中國已成為近一半在中的丹麥企業全球第1或第2大市場。雙方在研發創新、生物醫藥、海事航運、節能環保等重點領域的合作取得新進展。

習近平 關稅

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