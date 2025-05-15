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柬埔寨雲壤基地啟用 解放軍抵達舉行15天金龍聯演

記者陳宥菘／綜合報導
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25000噸的「長白山號」船塢登陸艦是中國第3艘071型船塢登陸艦，，長210米，寬28米，吃水7米，最大速度22節，最大航程10000海里，乘員120人，最大排水量2.5萬噸。已抵達柬埔塞雲壤港。（取材自中國軍網）
25000噸的「長白山號」船塢登陸艦是中國第3艘071型船塢登陸艦，，長210米，寬28米，吃水7米，最大速度22節，最大航程10000海里，乘員120人，最大排水量2.5萬噸。已抵達柬埔塞雲壤港。（取材自中國軍網）

中國解放軍和柬埔寨軍隊14日起開展雙方史上規模最大的聯合軍事演習，代號「金龍-2025」的聯演將持續15天，聚焦「聯合反恐」和「人道主義救援」兩項核心任務，動員超過2000名官兵參演，並將動用包括火炮、軍艦和機器戰犬在內的解放軍先進軍事裝備。

柬中時報報導，中柬「金龍-2025」聯合演習於5月14日至28日舉行。演習將以「聯合反恐」和「人道主義救援」兩項核心任務為重點，分別在柬埔寨磅清揚省憲兵綜合訓練基地及西哈努克省附近海域展開。此次演習共有來自兩國陸海空三軍的2176名官兵參演，其中柬方1331人、解放軍845人。

柬埔寨皇家武裝部隊在聲明中表示，此次演習將涉及多項解放軍先進的軍事裝備，包括3艘軍艦、1艘兩棲攻擊艇、兩架解放軍新型C20直升機、新型裝甲車、偵查和作戰無人機、機器狗等。聲明表示，「今年的演習在人員和裝備方面都比去年更大」。

中國國防部發言人張曉剛上周表示，這是中柬兩軍第7次舉行該系列聯演，對增進雙方務實合作、推動新時代全天候中柬命運共同體建設發揮積極作用。軍媒解放軍報報導，此次解放軍參演部隊於12日上午搭乘海軍長白山號綜合登陸艦抵達柬埔寨雲壤港，長白山艦靠泊是「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」掛牌運行後，首次保障中柬聯合演習。柬媒則指此次解放軍演習部隊由解放軍南部戰區參謀長助理呂廣坤少將率領抵柬。

柬埔寨雲壤海軍基地最初由美國出資建造，後由中國擴建升級，在今年4月5日正式掛牌運行，用於保障兩軍開展地區反恐、人道主義救援、聯合訓練等行動，雙方派駐必要人員共同維持中心正常運轉。4月啟用以來，已經有日本、俄羅斯軍艦陸續停泊，柬國總理洪馬奈也曾經公開指，未來越南、印度、美國等國的軍艦也將陸續訪問該基地。

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