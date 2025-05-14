我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決赤字問題

中國女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」

雙方外長剛會見...中國、烏茲別克互免簽證6/1生效

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部長王毅（右）4月24日會見烏茲別克外長賽義多夫。（取材自中國外交部官網）
中國外交部長王毅（右）4月24日會見烏茲別克外長賽義多夫。（取材自中國外交部官網）

中國和烏茲別克的互免簽證協定即將生效，中國外交部領事司14日消息，「中華人民共和國政府和烏茲別克斯坦共和國政府關於互免簽證的協定」將於6月1日生效。

據協定，持有效中國公務、公務普通及普通護照的人員和烏茲別克（中稱烏茲別克斯坦）普通護照的人員，在締約另一方入境、出境或者過境，單次停留不超過30日、每180日累計停留不超過90日，免辦簽證。

公告指出，如需在締約另一方境內單次停留逾30日或者在締約另一方境內定居，從事工作、學習、新聞報導等須經締約另一方主管部門事先批准的活動，應當在入境締約另一方前申請相應簽證。

4月25日，中國外長王毅才剛在哈薩克阿拉木圖出席「中國—中亞外長第6次會晤」期間，會見烏茲別克外長賽義多夫（Bakhtiyor Saidov）。

王毅表示，兩國經貿投資增長令人振奮，重大項目開工啟動，互免簽證協定推進實施，中方願同烏方一道加快推動中吉烏鐵路早日實現通車，拓展人工智慧、數位貿易、氣候變化等合作。

賽義多夫表示，烏方珍視烏中兄弟友誼，堅定恪守一個中國原則。當前國際格局深刻演變，中國—中亞機制的戰略意義日益凸顯。烏方歡迎中國召開周邊工作會議確定的方針，堅定支持世貿組織規則，願同中方加強協作，共同應對挑戰，維護多邊主義。

簽證 王毅 護照

上一則

中國發射算力衛星開啟太空AI時代 將領先全球組成星座

下一則

習近平回信歐洲這國商會 稱「投資中國就是投資未來」

延伸閱讀

紀念抗戰勝利80年 王毅：今年秋天將隆重舉行

紀念抗戰勝利80年 王毅：今年秋天將隆重舉行
巴西總統會王毅 欽佩中方反制美國「對等關稅」

巴西總統會王毅 欽佩中方反制美國「對等關稅」
會見巴西古巴外長 王毅：維護全球南方國家權益 抵制霸凌

會見巴西古巴外長 王毅：維護全球南方國家權益 抵制霸凌
「站出來阻止強權」中國外長王毅：美國不能任意妄為

「站出來阻止強權」中國外長王毅：美國不能任意妄為

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
中國國務院副總理何立峰。(路透)

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025-05-11 16:48
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30

超人氣

更多 >
夏季福氣爆棚 4生肖低調致富成人生贏家

夏季福氣爆棚 4生肖低調致富成人生贏家
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品