雙方外長剛會見...中國、烏茲別克互免簽證6/1生效

中國外交部長王毅（右）4月24日會見烏茲別克外長賽義多夫。（取材自中國外交部官網）

中國和烏茲別克的互免簽證 協定即將生效，中國外交部領事司14日消息，「中華人民共和國政府和烏茲別克斯坦共和國政府關於互免簽證的協定」將於6月1日生效。

據協定，持有效中國公務、公務普通及普通護照 的人員和烏茲別克（中稱烏茲別克斯坦）普通護照的人員，在締約另一方入境、出境或者過境，單次停留不超過30日、每180日累計停留不超過90日，免辦簽證。

公告指出，如需在締約另一方境內單次停留逾30日或者在締約另一方境內定居，從事工作、學習、新聞報導等須經締約另一方主管部門事先批准的活動，應當在入境締約另一方前申請相應簽證。

4月25日，中國外長王毅 才剛在哈薩克阿拉木圖出席「中國—中亞外長第6次會晤」期間，會見烏茲別克外長賽義多夫（Bakhtiyor Saidov）。

王毅表示，兩國經貿投資增長令人振奮，重大項目開工啟動，互免簽證協定推進實施，中方願同烏方一道加快推動中吉烏鐵路早日實現通車，拓展人工智慧、數位貿易、氣候變化等合作。

賽義多夫表示，烏方珍視烏中兄弟友誼，堅定恪守一個中國原則。當前國際格局深刻演變，中國—中亞機制的戰略意義日益凸顯。烏方歡迎中國召開周邊工作會議確定的方針，堅定支持世貿組織規則，願同中方加強協作，共同應對挑戰，維護多邊主義。