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防長董軍：中國支持聯合國 將提新維和承諾

記者陳宥菘／綜合報導
中國國防部長董軍。（路透資料照片）
中國國防部長董軍。（路透資料照片）

中國國防部長董軍13日在德國柏林出席第六屆聯合國維和部長級會議期間，與聯合國秘書長古特瑞斯會面時表示，中國將提出新的維和承諾，支持聯合國維和改革和轉型；古特瑞斯則稱中國在聯合國維和領域發揮愈來愈重要作用，期待與中國在維和領域開展更緊密合作。

新華社報導，董軍在會面時說，「當前國際局勢發生複雜深刻變化，聯合國的作用只能加強、不容削弱」。中國堅定支持聯合國核心地位，堅定支持聯合國在全球安全治理中發揮核心作用。董軍還說，聯合國維和行動為和平而生，為維護世界和平作出重要貢獻，「中方將提出新的維和承諾，支持聯合國維和改革和轉型」，始終做聯合國維和行動的堅定支持者和建設性力量。

據報導，古特瑞斯向董軍表示，中國是當今及未來多邊主義的重要支柱，聯合國高度讚賞中方提出的三大全球倡議，同中國在廣泛領域建立密切合作，「堅決反對基於實力推行單邊主義」。

根據聯合國新聞稿，古特瑞斯在聯合國維和部長級會議上呼籲會員國攜手加強維和行動的能力與靈活性，以應對日益嚴峻和複雜的全球衝突局勢。他並指出，要提升維和部隊與區域（如非洲聯盟）的合作，也提到目前資金短缺和程序繁冗嚴重影響維和任務執行，呼籲各會員國推動改革及兌現財政承諾。

今年是中國軍隊參加聯合國維和行動35周年，中國國防部發言人張曉剛曾在今年4月下旬例行記者會上提到，這35年來，中國軍隊參與執行維和行動25項，派出維和官兵5萬多人次，赴剛果（金）、黎巴嫩、南蘇丹等20多個國家和地區，完成排雷排爆、醫療救治、警戒護衛、保護平民等任務。

張曉剛指出，中國是聯合國安理會常任理事國第一大維和行動出兵國，也是聯合國第二大維和攤款國，常態保持8000人維和待命部隊，涵蓋步兵、醫療、快反（快速反應部隊）等十類28支分隊；現有近1800名中國維和官兵在聯合國七個任務區和聯合國總部執行任務。他當時也表態指，中國軍隊「將持續提升參加聯合國維和行動的深度與廣度」。

聯合國 國防部 黎巴嫩

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