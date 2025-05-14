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賴清德再談盼與習近平共進晚餐 國台辦：癡人說夢

記者陳政錄／北京即時報導
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日本經濟新聞日前以頭版及3版刊出賴清德總統專訪，報導指出，賴清德在專訪中未直接批評美國，展現推動台美簽訂貿易協定的企圖。圖為賴總統出席「2025生策年會」。(總統府提供)
日本經濟新聞日前以頭版及3版刊出賴清德總統專訪，報導指出，賴清德在專訪中未直接批評美國，展現推動台美簽訂貿易協定的企圖。圖為賴總統出席「2025生策年會」。(總統府提供)

賴清德近日接受《日本經濟新聞》專訪時，對於當選時曾表示「想跟中國國家主席習近平共進晚餐」說，自己的想法沒有改變，但知道習願意接受可能性並不高。中國國台辦發言人陳斌華14日回應說，賴清德癡人說夢，其陰謀絕不會得逞。

陳斌華14日主持國台辦例行記者會，就台媒關切兩岸領導人餐敘議題，以及賴清德表示，希望兩岸能在對等尊嚴的基礎上進行交流與合作，讓對抗轉為對話等等，做出上述回應。

陳斌華說，賴清德痴人說夢。賴清德當局所謂「對等尊嚴」就是企圖改變「兩岸同屬一中」這一歷史和法理事實，在「兩國論」基礎上實現兩岸對話交流，其陰謀絕不會得逞。

另，對於陸委會表示，持有中國定居證等同於持有中國戶籍或護照，也等於取得中國身分，兩岸人民關係條例解釋權在陸委會，不會受中國不同解釋影響。

陳斌華則抨擊回應，陸委會的說法傲慢專橫，並認為民進黨「拿定居證做文章只是個由頭」，根本目的是阻限兩岸交流，並表示將繼續秉持「兩岸一家親」理念，盡力為台胞來往提供便利，為台胞發展提供幫助，同時繼續依法有力、有效保護領證台胞的個人訊息安全。

至於我外交部表示，將前往參與第78屆世界衛生大會（WHA）相關活動，陳斌華重申，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」，導致台灣地區參與世衛大會的政治基礎不復存在。這個局面完全是民進黨當局造成的，他們對此心知肚明。

陳斌華也就美國眾議院通過涉台法案，對聯大2758號決議的表態等表示，要求美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，停止炮製涉台錯誤法案，停止發出任何縱容支持「台獨」分裂勢力的錯誤信號。

他還說，面對美國對台關稅霸凌、極限壓榨，民進黨當局早已「高舉白旗」、下跪求饒，所謂與美「談判」只是做戲，換來的只會是美方得寸進尺。賴清德宣稱要台灣民眾「吃苦當作吃補」，其提出的「應對策略」實際是對美「大採購大投資討好方案」，是「賣台跪美」的輸誠討饒。面對共同風險挑戰，「兩岸中國人」應攜手維護發展權利和民族尊嚴。

陳斌華喊話，我們關切台灣產業、企業面臨的困境，歡迎相關產業、企業前來中國投資、發展。

賴清德 習近平

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