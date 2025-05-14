瑞士談判中方陣容 「經濟沙皇」何立峰領軍、李成鋼留下金句

中國貿易談判代表團11日結束與美國會談後在日內瓦召開記者會。由左至右分別為財政部副部長廖岷、國務院副總理何立峰與商務部副部長李成鋼。(新華社)

中國近日迅速與美國達成關稅 協議出乎外界意料，此次參與談判的中國代表團成為關注焦點。彭博資訊指出，這支團隊由中國「經濟沙皇」何立峰、商務部副部長李成鋼及財政部副部長廖岷組成，兼具決策權力與數十年談判實務。而根據知情人士，中美經貿官員很可能在本周亞太經濟合作會議（APEC）部長會議再度同框。

現年70歲的國務院副總理何立峰是中國最高經濟決策官員，是中共中央政治局成員。他早在1980年代便與中國國家主席習近平在廈門共事，2023年接替劉鶴成為對美貿易談判主要負責人。不同於曾留學美國、精通英語的劉鶴，何立峰未具西方教育背景，長期在中國沿海地區與國家發改委任職，主掌經濟規畫。

加州大學聖地牙哥分校中國經濟政策專家史宗瀚（Victor Shih）指出：「何立峰可能不是最專業的貿易專家，但身後有一支龐大的專家團隊支援整個代表團。中國早就開始研究美國保護主義可能帶來的影響，以及這些政策對全球供應鏈的衝擊。」

58歲的李成鋼擁有德國漢堡大學法律碩士學位，英語流利。他自2021年2月起擔任中國駐世界貿易組織（WTO）代表，在此之前，他在商務部條約與法律司任職逾20年，曾負責貿易壁壘、反傾銷等領域，在歷任貿易代表中擁有最深厚的專業背景。

美中會談11日記者會上，李成鋼幾乎一人應對大部分媒體提問，更說出那句令人印象深刻的「菜好吃，什麼時候上都不重要」。

曾與李成鋼共事的WTO發言人羅克威爾（Keith Rockwell）形容，李成鋼是「強硬、聰明且極有耐心的談判者」，他補充：「李成鋼對業務非常熟悉，不會被美方牽著走。而且他深諳WTO規則，也知道如何與美國談判代表打交道。北京把他放在這個位置，是個非常精明的決定。」

李成鋼過去參與和歐巴馬政府談判雙邊投資協定時，也給美方官員留下不錯印象。美國財政部前中國事務高級協調官安凱彬（Christopher Adams）認為：「在未來談判中，李成鋼勢必會發揮關鍵作用。」

至於現年56歲的廖岷，則是少數在川普第一任期就直接參與中美貿易談判的現任高層經濟官員之一，他自2018年起擔任現職。

廖岷的職責包括主管國務院關稅稅則委員會辦公室，該單位負責起草進口稅相關法規，並擬定關稅談判計畫。他還曾擔任中共中央財經委員會辦公室副主任達五年之久，這是中國最高層級的經濟政策決策機構之一。

廖岷同樣英語流利，擁有英國劍橋大學碩士學位，並曾任中美經濟工作小組中方負責人。該工作小組於2023年成立，作為與拜登政府進行定期對話的管道。他和李成鋼一樣，都是北京大學的畢業生。

彭博指出，值得一提的是，廖岷大學時期曾是民謠歌手，這或許是他今日在外交舞台上展現自信與沉著的早期伏筆。

至於中美下一次交流的機會，根據一名南韓官員未具名表示，李成鋼預計本周稍晚將出席在濟州島舉行的亞太經合會貿易部長會議，可能再度與美國貿易代表葛里爾同台，增加中美交流機會。

根據韓聯社，APEC貿易部長會議將於15日至16日在濟州國際會展中心舉行，與會者將共商全球貿易保護主義應對方案。