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讚中美復合被潑冷水？ 央視排播「紐約我愛你」又撤檔

中國新聞組／北京13日電
電影「紐約，我愛你」疑因引起熱議被臨時抽起。（取材自微博）
電影「紐約，我愛你」疑因引起熱議被臨時抽起。（取材自微博）

央視電影頻道CCTV6長期被網友暱稱為「六公主」，經常透過所播電影「暗示」國際情勢變化跟官方動向。例如2019年中美貿易戰激烈時，曾八天連播七部抗美援朝舊片；日本首相訪美時，則上檔「珍珠港」。中美關稅戰會談達共識後，有網民發現CCTV6 12日晚上10時24分原本排片播「紐約，我愛你」，暗示中美關係已觸底反彈，登上微博熱搜後疑被潑冷水、臨時撤檔，該話題也被封禁。

隨著美中談判入佳境，央視一度想播出電影「紐約，我愛你」，引起熱議。（美聯社）
隨著美中談判入佳境，央視一度想播出電影「紐約，我愛你」，引起熱議。（美聯社）

綜合台港媒體報導，湖北廣播電視台長江雲新聞，12日上午11時許在官方微博發布央視官網節目單截圖，稱中美經貿高層會談取得實質性進展，央視電影頻道將於周一晚播放電影「紐約，我愛你」。這條微博標註的話題「六公主排片紐約我愛你」一度登上微博熱搜。有網民表示，以為要看一段時間的「上甘嶺」，沒想到已經開始放「紐約我愛你」了。

據中華網報導，被網民稱為「六公主」的電影頻道，播放電影時很有個性，有時會因時而異，結合當下熱點通過電影內容去針砭時弊，不會完全按照節目表來。

央視電影頻道CCTV6，原將播「紐約，我愛你」的時段已改成「茶花女」。（央視官網...
央視電影頻道CCTV6，原將播「紐約，我愛你」的時段已改成「茶花女」。（央視官網截圖）

不過根據央視電影頻道的最新的節目表，相關時段已無「紐約我愛你」排片，上述時段播出電影「茶花女」，再度引發討論。套句中國網民的說法，電影好不好看、不重要，重點是「名字好看」，至於理由「你懂」。

「紐約，我愛你」雖遭央視撤檔，不影響網友對它的關注。它是由11部短片結合而成，電影開場的第1部短片正是中國名導姜文導演，娜塔莉．波曼等美國演員擔綱演出，從搭配上來看則是十足的「中美合作」。

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