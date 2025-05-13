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美中關稅休戰／中媒：更像停火協議 而非和平條約

特派記者陳宥菘、編譯羅方妤／綜合報導

美中大降關稅、雙邊關係緩和，但中媒「華爾街情報圈」分析直言，美中聯合聲明更像「停火協議」而非「和平條約」；美國CNN也報導，美中大幅調降彼此關稅90天進行貿易談判，分析師雖表示歡迎，但也提醒不要對美中貿易爭端過度樂觀。

「華爾街情報圈」刊文指，這次會談解決的是較容易的部分，接下來將進入困難部分，「只能說是個好兆頭，不能說是個好消息」。此次會談短期內是利好，但整體形勢並未根本改善，二次加徵風險依舊存在，要對接下來結構性分歧的博弈有充分準備。

CNN報導，經濟研究及諮詢機構凱投宏觀首席亞洲經濟學家威廉斯說，這是重大局勢緩和，但是美國對中國課徵30%關稅仍比美國對其他大多數經濟體課徵的稅率高，且美國「似乎仍試圖」要求其他國家限制與中國的貿易，「90天休戰並不保證會帶來持續停火」。

投資平台盛寶策略分析師威爾森表示，盡管美國財政部長貝森特說美國不希望與中國經濟「脫鉤」，但「美國完全正在努力脫鉤」，這種分離可能會以美中貿易大幅下滑的方式出現。

英國廣播公司BBC則質疑，90天是否足夠處理長期以來的挑戰？尤其川普首任總統任期四年大部分時間美中都在談判，但只取得有限成功。

新華社12日晚發布時評文章指，此次會談的舉行是中美經貿關係的「積極動向」，然而中美間結構性矛盾和深層次分歧依然存在，解決這些問題不可能一蹴而就，對於此次會談乃至未來一段時間中美經貿關係走向應抱有理性預期。文章強調，能坐下來談是避免衝突升級必要姿態，但指望通過一、兩次會談就徹底消除所有分歧顯然不切實際，「我們既樂見對話的重啟，也對中美消弭分歧的長期性、複雜性和艱巨性有充分的思想準備。」

央視旗下「玉淵譚天」引述分析，能在這麼短時間取得實質性進展有兩方面因素，一是中方為維護自己利益進行堅決反制，導致雙方在很短時間就把關稅拉到了「禁止性關稅」水平，雙方受到的影響立竿見影。二是雙方經過上一輪貿易摩擦後都更有經驗，對彼此訴求也很了解。此次溝通主要目的是先把中美貿易恢復起來，雙方再就更多問題進行探討。

關稅 華爾街 財政部

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