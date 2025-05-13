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中國官媒：稀土出口管制仍繼續 路透：可能開小門

中國新聞組／北京13日電
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中國繼續管制稀土出口。圖為中國工人將稀土運至港口。（路透）
中國繼續管制稀土出口。圖為中國工人將稀土運至港口。（路透）

美中貿易戰休兵，雙方同意互降關稅，外界關心中方是否會取消稀土或關鍵礦物的出口許可管制？中國外交部對此並未正面回應。路透分析，中國完全取消稀土出口管制的可能性不大，中國商務部與官媒「玉淵譚天」也透露，加強戰略礦產資源出口管制事關國家安全和發展利益，顯示中國稀土出口管制還在繼續，但有可能對美國客戶「開小門」。

綜合中央社、大公報等媒體報導，今年4月2日，美國宣布對中國加徵34%對等關稅，中國隨即反制，宣布對七種中重稀土相關物項實施出口管制，出口經營者出口相關中重稀土物項，需向國務院商務主管部門申請許可。

隨著美中貿易戰停火，在中國外交部例行記者會上，彭博記者提問，中方是否會取消稀土或關鍵礦物的出口許可管制。外交部發言人林劍表示，會談的具體情況請記者查閱中方發布的消息稿和雙方的聯合聲明，並未正面回應。根據中美日內瓦經貿會談聯合聲明，當中提到，中國將「採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。」

中國官媒「玉淵譚天」12日指出，對於中國打擊戰略礦產走私出口，此前實施出口管制的中重稀土就包含在其中，中國稀土出口管制還在繼續，且17種稀土金屬元素目前都在出口管制名單上。

此前美國研究機構就發出過擔憂，中國的稀土管制使美國無力填補稀土缺口，畢竟當下超過九成的稀土都要由中國進行冶煉加工。以美空軍第六代戰機F-47為例，中方公布出口管制的七種中重稀土物項至少有四種─釓、鋱、釔、鏑被廣泛用於其各種子系統和零部件。

自中國宣布對七類中重稀土相關物項實施出口管制後，稀土金屬價格在數周內達到了創紀錄的高位。瑞穗銀行產業研究部分析師佐藤隆宏表示，很難用其他國家生產的材料來替代受限制的稀土。CNN曾分析稱，稀土管制對中國來說是「強有力」的牌，而川普「幾乎毫無還手之力」。

但中國稀土管制可能「開小門」，路透報導，據兩名不願透露姓名的業內消息人士表示，關稅戰休戰可能會使中國商務部加快審批出口許可的申請，理論上審批需要45天，甚至可能很快會向美國客戶發放許可證。其一位消息人士表示，預計中國當局會加快發放出口許可證，有美國客戶的出口商可能很快就會獲得許可證。

不過，報導指，中國不太可能取消出口管制，因為這是一攬子措施的一部分，讓中國對不同關鍵礦產有更大的控制權。

稀土 關稅 商務部

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