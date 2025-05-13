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暗酸川普？ 中國駐加大使王鏑：從沒逼加拿大成中國1省

中國新聞組／北京13日電
中國駐加拿大大使王鏑接受加拿大電視台專訪時強調，中國一定是加拿大發展經濟、發展民生的機遇而非挑戰。（取材自中國駐加拿大大使館官網）
中國駐加拿大大使王鏑接受加拿大電視台專訪時強調，中國一定是加拿大發展經濟、發展民生的機遇而非挑戰。（取材自中國駐加拿大大使館官網）

美國總統川普對全球加徵關稅，中國乘機對各國釋出善意，遞出合作橄欖枝。中國駐加拿大大使王鏑日前接受媒體專訪時表示，中國沒有對加拿大濫施單邊關稅，也沒有宣稱要讓加拿大變成中國的一個省，怎麼會是加拿大的威脅？王鏑還說，「請相信我，中國一定是加拿大發展經濟、發展民生的機遇而非挑戰。」並透露中國願意進口加拿大天然氣，雙方合作潛力巨大。

綜合觀察者網等媒體報導，王鏑日前接受加拿大電視台CTV News專訪，強調中加關係有著非常好的歷史基礎，而且有很強的互補性。雙方之間也沒有根本利益衝突，他對兩國關係的未來充滿信心。

王鏑強調，中方從來沒有，也毫無興趣干涉加國內政，因為不干涉內政是中國外交的重要基石。他說，「中國怎麼會是加拿大的威脅？中國沒有對加拿大濫施單邊關稅，中國也沒有宣稱要讓加拿大變成中國的一個省。想要搶加拿大錢、占加拿大地的不是中國。」言詞間顯然暗酸川普。

面對加拿大外銷天然氣的要求，王鏑表現出濃厚興趣，表示「如果加拿大的能源有足夠的市場競爭力，中國當然願意進口，這方面雙方合作的潛力很大。」

對於美國在全球濫施單邊關稅，王鏑說，中國和加拿大都是支持自由貿易和多邊主義的，期待和加拿大以及世界上所有反對單邊主義和保護主義的國家一起，加強溝通協調，共同抵制單邊保護主義和霸凌行徑，共同捍衛自由貿易和多邊主義。

王鏑說，當前中加關係處在一個非常重要的節點，他覺得有一點非常重要，那就是互信問題。他呼籲雙方要重建互信、深化信任，為兩國關係不斷積累積極因素。

中國對於加拿大外銷天然氣的需求，選擇遞橄欖枝。圖為2024年加拿大天然氣展覽和會...
中國對於加拿大外銷天然氣的需求，選擇遞橄欖枝。圖為2024年加拿大天然氣展覽和會議。（新華社）

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