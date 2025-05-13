我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台虐童致死「剴剴案」2惡保母各判無期徒刑、18年

NBA／柯瑞無法上場 勇士瀕淘汰 柯爾：回去要多看影片

習近平喊話拉美國家：共同維護多邊貿易體制

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在美中大降關稅後，中國國家主席習近平13日出席中國－拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議開幕式表示，關稅戰、貿易戰沒贏家，霸凌、霸道只會孤立自身。（路透）
在美中大降關稅後，中國國家主席習近平13日出席中國－拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議開幕式表示，關稅戰、貿易戰沒贏家，霸凌、霸道只會孤立自身。（路透）

在美中大降關稅後，中國國家主席習近平13日喊話拉美各國，共同維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，維護開放合作的國際環境。中方將進口更多拉方優質產品，鼓勵中國企業擴大對拉投資。他並宣布，中國決定首批向拉美和加勒比地區五個國家實施免簽政策。

據《人民日報》報導，習近平13日在北京出席中國－拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議開幕式。習近平指，當前世界百年變局加速演進，多重風險交織疊加，各國唯有團結協作，才能維護世界和平穩定，促進全球發展繁榮，關稅戰、貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身。

習近平說，中國同拉美和加勒比國家都是全球南方重要成員，獨立自主是光榮傳統，發展振興是天然權利，公平正義是共同追求，面對地緣政治和陣營對抗暗流湧動，單邊主義、保護主義逆流增長，中方願同拉方攜手啟動「五大工程」（團結工程、發展工程、文明工程、和平工程、民生工程），共謀發展振興，共建中拉命運共同體。

習近平提到，為支持拉丁美洲和加勒比國家發展，中國將向拉美提供660億元人民幣信貸資金額度，同時，將進口更多拉美優質產品，鼓勵中國企業擴大對拉投資。中方願同拉方繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上，相互支持。

習近平還說，雙方要加強發展戰略對接，深入推進高質量共建「一帶一路」，深化基礎設施，農業、糧食、能源、礦產等傳統領域合作，拓展清潔能源、5G通訊、數字經濟、人工智慧等新興領域合作，實施中拉科技夥伴計劃。同時，為進一步便利雙方人員的友好往來，中方決定首批向拉美和加勒比地區五個國家實施免簽政策。

此外，習近平提出，雙方要密切各領域交往，就重大國際和地區問題加強溝通和協調。未來三年中方將每年邀請300名拉共體成員國政黨幹部來華考察，訪問交流治國理政經驗。

至於和平工程，習近平指，中方願同拉美共同落實全球安全產品，支持宣布拉美和加勒比為和平區的公告，和拉美和加勒比33國關於建立無核區的聲明，加強災害治理，網絡安全反恐、反腐敗、禁毒打擊跨國有組織犯罪合作，努力維護地區安全穩定。

習近平最後提到，中國有句古詩「人生樂在相知心」，拉美也有句諺語「擁有朋友就擁有寶藏」。無論國際風雲如何變化，中國始終做拉丁美洲和加勒比海國家的好朋友、好夥伴。讓我們攜起手來，在各自現代化征程上並肩前行，共同譜寫建構中拉命運共同體新篇章。

另，中國外長王毅此前在《人民日報》發表署名文章，批評個別大國奉行「本國優先」，企圖攫取中國與拉美和加勒比國家等「全球南方」發展成果，遲滯甚至打斷中拉的現代化進程，強調現代化是各國人民的正當權利，不是少數國家的私有專利，開歷史倒車不得人心，霸凌強權沒有前途。

習近平 關稅

上一則

中國官媒：稀土出口管制仍繼續 路透：可能開小門

延伸閱讀

能跟黃仁勳講台語 何立峰與習近平「關係匪淺」

能跟黃仁勳講台語 何立峰與習近平「關係匪淺」
賴清德任內首次日媒專訪：想和習近平共進晚餐想法沒變

賴清德任內首次日媒專訪：想和習近平共進晚餐想法沒變
美中暫緩報復性關稅 川普：可能本周與習近平通話

美中暫緩報復性關稅 川普：可能本周與習近平通話
金融時報：美中貿易談判 這次遇上何立峰更棘手

金融時報：美中貿易談判 這次遇上何立峰更棘手

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
中國國務院副總理何立峰。(路透)

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025-05-11 16:48
中國一名28歲李姓女子透過偽造的美國哥倫比亞大學畢業證書，申請香港大學碩士課程獲錄取，又持有假的香港大學畢業證書，今被香港法院判關240天。（中新社資料照）

中國女生5萬多美元搞到哥大文憑 就讀港大碩士判關240天

2025-05-08 11:34

超人氣

更多 >
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚

魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則