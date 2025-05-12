學者解讀美中會談：中方希望關稅退回原點尊重貿易規則

針對美中經貿談判，中國商務部研究院研究員白明指出，中方希望美方將之前無理加徵的關稅都退回原點。（路透）

中國商務部 研究院研究員白明表示，從表面看，美中兩國會談聚焦的是關稅 ，但藏在背後的底層邏輯，根本問題是美國要壓制中國的發展。「中國要實現共贏，美國的思路卻是極限施壓，不願意與中國共同分享發展紅利，從而保證其單極優勢。」中方希望將之前無理加徵的關稅都退回原點。

據文匯網報導，白明強調，中方的立場很簡單，就是相互尊重、平等互利，不能「說一套做一套」。希望將之前無理加徵的關稅都退回原點，在尊重自由貿易規則的基礎上，按照世界貿易組織（WTO ）規則去處理國與國之間的經貿關係和雙方分歧，而不是一味施壓，妄圖用單邊主義替代多邊主義。

因此，白明判斷，此次會談必然涉及到關稅這一重頭戲，但同時也將伴隨著其他條件的拋出。比如中方會要求美方解除對中國高技術產業的打壓，停止對中國企業的無理制裁，放棄對中國科技發展「卡脖子」的做法等；反觀美國，其也一定受到了前段時間中方反制帶來的壓力，尤其是中方對稀土等原材料出口美國的限制以及「對等關稅」之下的消費品價格飛漲等，給美國的國內產業鏈和廣大老百姓的正常生活，帶來明顯影響。所以，在此次會談中，料美國也會就此相關內容提起洽談。

白明表示，歷史上，美國是多邊貿易體制的受益者，然而當其他國家要享受紅利時，美國馬上站在了多邊貿易體系的對立面，遏制全球化發展。反觀中國，近年來一直致力於將經貿朋友圈越拓越大，在美國頻頻在兩國經貿關係中「使絆」的同時，中國和很多發展中國家的經貿關係越走越好。

在中美會談之前和期間，美國不時釋放出一些信息，包括與英國達成協議、將大幅增加與印度和巴基斯坦的貿易等。白明認為，無論美國與其他國家經貿關係如何發展，都不會影響到中方立場。「很多國家和美國的經貿往來，但中國是全球第一大貿易國，這些國家與中國並沒有可比性。」白明強調，中方始終呼籲，中美經貿關係要重回正常發展的軌道，中美雙方應共同為多邊貿易體系做出貢獻。

談及會談後的中美經貿關係走向，白明認為，中美經貿關係的健康發展，絕不是靠一兩次會談就能解決的。「兩國之間需要在很多地方加深了解，尋找到互利共贏的點。」他說，現在的當務之急，是美方必須意識到，在中方積極尋求合作共贏之道的情況下，靠霸權主義打壓中國的思路，是完全行不通的。

「如果美方不放棄單邊主義的做法，堅持將美國利益凌駕於WTO規則之上的話，相信中美之間的經貿之路，未來依然是坎坷的。」白明強調。