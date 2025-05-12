美貿易代表葛里爾：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

美中經貿高層會談後，美國財政部長貝森特與貿易代表葛里爾對媒體發表講話。 （美聯社）

備受關注的中美經貿高層會談當地時間11日於瑞士日內瓦落幕，中國事後形容雙方會談氣氛坦誠深入，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）則表明，他們與中國達成協議，將有助美國削減貿易逆差，並稱中方官員是「強悍的談判者」（tough negotiators）。

美國財政部 長貝森特和貿易代表葛里爾表示，已向川普 總統匯報有關結果，他形容會談「富有成效且具建設性」。

葛里爾則以「我們與中國夥伴達成的協議」，來形容會談成果，直言這將有助於減少美國1.2兆美元的全球商品貿易逆差，又稱雙方的分歧可能並非想像中的那麼大。

「正如部長指出的那樣，這是非常富有建設性的兩天。」葛里爾說：「重要的是，要了解我們達成協議的速度有多快，這反映出雙方的分歧可能並不像人們想像的那麼大。」

川普以美國芬太尼危機為由宣布國家緊急狀態，並隨即打響關稅 戰，葛里爾表示：「我們有信心，我們與中國夥伴達成的協議將有助於我們努力解決這一國家緊急狀態。」

他又以正面語氣形容，這兩日與他們談判的中方官員代表，包括副總理何立峰、商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼和財政部副部長廖岷等，是「強悍的談判者」。

白宮新聞稿僅重複了貝森特和格里爾的簡短評論，沒有提供任何細節，標題為：「美國宣布在日內瓦達成中美貿易協議」。

此次會談是川普上任後發起全球關稅戰以來，美中高級經濟官員之間的首次面對面交流。川普以美國芬太尼危機為由宣布國家緊急狀態，並於2月對中國商品徵收20%的新關稅。川普隨後於4月對中國進口商品徵收34%的「對等」關稅，之後的幾輪加徵將稅率推至145%，導致近6000億美元的雙邊貿易陷入停滯。