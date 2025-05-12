薄瓜瓜母親節為獄中母親喊冤 稱谷開來是「當代竇娥」

薄瓜瓜母親節這天在「Ｘ」發文，為其母薄谷開來因犯故意殺人罪而遭判刑喊冤。（取材自X平台）

中共重慶市委前書記薄熙來之子薄瓜瓜 ，母親節這天為其因犯故意殺人罪遭判刑入獄的母親薄谷開來喊冤。薄瓜瓜在社交平台X發文稱，「我的媽媽，當代竇娥，身軀羸弱卻心志如鋼，繼承爺爺們文革坐牢的錚錚氣魄，不愧為女中豪傑！」

薄瓜瓜並表示，「那些指責我媽媽殺人的網民，請先找找證據。當人們會客觀獨立思考，才能不辜負『人民的眼睛是雪亮的』這句話。」

據新華社報導，2012年8月20日，安徽省合肥市中級人民法院對被告人薄谷開來、張曉軍（薄家勤務人員）故意殺人案作出一審判決，認定薄谷開來犯故意殺人罪，判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身；張曉軍犯故意殺人罪，判有期徒刑9年。

報導稱，合肥市中級人民法院經審理查明，2011年下半年，被告人薄谷開來及其子薄某某與被害人尼爾．伍德（即海伍德）因經濟利益發生矛盾，尼爾．伍德在電子郵件中言辭威脅薄某某，薄谷開來認為尼爾．伍德已威脅到其子薄某某的人身安全，決意將其殺害。

中國官媒2015年11月16日報導，據北京市高級人民法院公示，2014年9月25日，刑罰執行機關以罪犯薄谷開來服刑期間無故意犯罪為由，建議將其刑期減為無期徒刑，附加刑剝奪政治權利終身不變。

去年底，薄瓜瓜也曾在X上發文為薄谷開來辯護。薄瓜瓜稱，「作為當事人，我看不到殺人動機」，並指海伍德與薄家毫無瓜葛，僅為普通朋友。「作為律師，我看證據不足。又有哪個律師對此事看到證據充足？」

薄瓜瓜11日在X中所提到「竇娥」為元關漢卿的雜劇代表作「感天動地竇娥冤」主角。竇娥因遭誣告殺人，在嚴刑逼供下含冤認罪遭判死刑。臨刑前，竇娥為表明冤屈，指天立誓，死後將血濺白練（白色絹條）、6月飛霜，之後果真血濺白練、6月降雪。