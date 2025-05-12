我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

薄瓜瓜母親節為獄中母親喊冤 稱谷開來是「當代竇娥」

記者林則宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
薄瓜瓜母親節這天在「Ｘ」發文，為其母薄谷開來因犯故意殺人罪而遭判刑喊冤。（取材自X平台）
薄瓜瓜母親節這天在「Ｘ」發文，為其母薄谷開來因犯故意殺人罪而遭判刑喊冤。（取材自X平台）

中共重慶市委前書記薄熙來之子薄瓜瓜，母親節這天為其因犯故意殺人罪遭判刑入獄的母親薄谷開來喊冤。薄瓜瓜在社交平台X發文稱，「我的媽媽，當代竇娥，身軀羸弱卻心志如鋼，繼承爺爺們文革坐牢的錚錚氣魄，不愧為女中豪傑！」

薄瓜瓜並表示，「那些指責我媽媽殺人的網民，請先找找證據。當人們會客觀獨立思考，才能不辜負『人民的眼睛是雪亮的』這句話。」

據新華社報導，2012年8月20日，安徽省合肥市中級人民法院對被告人薄谷開來、張曉軍（薄家勤務人員）故意殺人案作出一審判決，認定薄谷開來犯故意殺人罪，判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身；張曉軍犯故意殺人罪，判有期徒刑9年。

報導稱，合肥市中級人民法院經審理查明，2011年下半年，被告人薄谷開來及其子薄某某與被害人尼爾．伍德（即海伍德）因經濟利益發生矛盾，尼爾．伍德在電子郵件中言辭威脅薄某某，薄谷開來認為尼爾．伍德已威脅到其子薄某某的人身安全，決意將其殺害。

中國官媒2015年11月16日報導，據北京市高級人民法院公示，2014年9月25日，刑罰執行機關以罪犯薄谷開來服刑期間無故意犯罪為由，建議將其刑期減為無期徒刑，附加刑剝奪政治權利終身不變。

去年底，薄瓜瓜也曾在X上發文為薄谷開來辯護。薄瓜瓜稱，「作為當事人，我看不到殺人動機」，並指海伍德與薄家毫無瓜葛，僅為普通朋友。「作為律師，我看證據不足。又有哪個律師對此事看到證據充足？」

薄瓜瓜11日在X中所提到「竇娥」為元關漢卿的雜劇代表作「感天動地竇娥冤」主角。竇娥因遭誣告殺人，在嚴刑逼供下含冤認罪遭判死刑。臨刑前，竇娥為表明冤屈，指天立誓，死後將血濺白練（白色絹條）、6月飛霜，之後果真血濺白練、6月降雪。

薄瓜瓜

上一則

破碎中重生…她60歲冒死生雙胞胎 「若重來不會走這條路」

下一則

游出對美依賴…「這條魚」挺過2次關稅戰 轉攻定製化內需

延伸閱讀

紐約華埠花店母親節客流爆滿 業者嘆：關稅增進口成本

紐約華埠花店母親節客流爆滿 業者嘆：關稅增進口成本
這平台驚喜大放送 華人收免費母親節好禮

這平台驚喜大放送 華人收免費母親節好禮
林心如曬8歲女兒母親節卡片 「全英文手寫信」網讚爆

林心如曬8歲女兒母親節卡片 「全英文手寫信」網讚爆
台北羽賽／母親節無緣奪冠 周天成：我還是媽媽的驕傲吧

台北羽賽／母親節無緣奪冠 周天成：我還是媽媽的驕傲吧

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
中國一名28歲李姓女子透過偽造的美國哥倫比亞大學畢業證書，申請香港大學碩士課程獲錄取，又持有假的香港大學畢業證書，今被香港法院判關240天。（中新社資料照）

中國女生5萬多美元搞到哥大文憑 就讀港大碩士判關240天

2025-05-08 11:34

超人氣

更多 >
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查