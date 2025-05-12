「剛買的飛機被打啦」殲10印巴空戰露利爪 網紅神曲惹怒印度

巴基斯坦空軍殲-10CE戰機。（取材自觀察者網）

中國殲10戰機在首飛近30年後，因巴基斯坦 在與印度 交戰中擊落對方6架戰機而在全球暴紅，多家外媒聚焦「中國猛龍首露利爪」，認為這次實戰證明了中國武器可與西方技術匹敵，西方國家正試圖獲取情報以訓練本國防空系統。殲10捷報也讓中國網民集體狂歡，有網紅改編印度神曲諷印度「剛買的飛機被打啦」火到國外播放破億，印度網民氣得舉報，官方也出面指責。

在此次印巴衝突中，巴基斯坦稱，其以購自中國的殲10戰機擊落6架印度戰機，其中包括最先進的法國陣風（飆風）戰機3架以及另3架戰機（含1架無人機），印度迄今並未否認，美國官員已證實至少有2架飆風戰機被中國製殲10C以PL-15空對空飛彈擊落。外媒因此近來紛紛聚焦中系武器在印巴戰場上的出色表現。

據觀察者網報導，英國金融時報在5月9日刊登長文中稱，「殲10首飛近30年後終於經歷戰火洗禮，而且經受住了考驗」，感嘆中國「猛龍」在印巴衝突中首露尖牙利爪，將對全球軍工格局造成深遠影響，並援引華盛頓史汀生中心中國軍事問題專家孫雲說「沒有比真實戰鬥更好的廣告了」，「這對中國是個意外之喜…結果非常驚人」。

「日經亞洲評論」也援引學者分析指出，中國武器此前被認為缺乏實戰檢驗，但這次衝突證明了其自身價值，可與西方技術匹敵，不只提升了中國武器的可信度，更加強中國的戰略地位。

據統計，巴基斯坦81%的軍事裝備來自中國，占其400餘架戰鬥機和攻擊機過半。德國 馬歇爾基金會的中巴關係專家安德魯·斯莫爾表示，除了在核武器和彈道導彈方面合作，中國過去提供的很多裝備技術含量都不高，但如今，巴基斯坦「正成為中國新銳武器的展示平台」。

一名駐新德里的西方武官稱，中國的西方對手國家武官們正「急切地」等待印度分享殲10C在戰鬥模式下的雷達和電子信號，以便訓練本國防空系統。

殲10C的6：0戰績火遍全球，讓中國網民陷入集體狂歡。中國網紅「豪哥哥」改編印度傳統神曲「Tunak Tunak Tun」，歌詞出現「剛買的飛機被打啦！」「90億（人民幣，約12.4億美元）都白花」、「這次丟人丟大啦」等，「豪哥哥」團隊還在視頻中穿著印度服飾，面部塗黑，用誇張的散裝印度口音演唱。

視頻不僅上了中國國內熱搜，3天來被翻譯為英語、土耳其語等多個版本，在TikTok等平台播放量破億。印度網民看到後氣得舉報視頻，要求全平台封禁內容並威脅外交抗議，認為「豪哥哥」的視頻是在「醜化印度文化」，印度官方媒體也指責「豪哥哥」，演變成國際事件。