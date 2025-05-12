我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

「剛買的飛機被打啦」殲10印巴空戰露利爪 網紅神曲惹怒印度

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴基斯坦空軍殲-10CE戰機。（取材自觀察者網）
巴基斯坦空軍殲-10CE戰機。（取材自觀察者網）

中國殲10戰機在首飛近30年後，因巴基斯坦在與印度交戰中擊落對方6架戰機而在全球暴紅，多家外媒聚焦「中國猛龍首露利爪」，認為這次實戰證明了中國武器可與西方技術匹敵，西方國家正試圖獲取情報以訓練本國防空系統。殲10捷報也讓中國網民集體狂歡，有網紅改編印度神曲諷印度「剛買的飛機被打啦」火到國外播放破億，印度網民氣得舉報，官方也出面指責。

在此次印巴衝突中，巴基斯坦稱，其以購自中國的殲10戰機擊落6架印度戰機，其中包括最先進的法國陣風（飆風）戰機3架以及另3架戰機（含1架無人機），印度迄今並未否認，美國官員已證實至少有2架飆風戰機被中國製殲10C以PL-15空對空飛彈擊落。外媒因此近來紛紛聚焦中系武器在印巴戰場上的出色表現。

據觀察者網報導，英國金融時報在5月9日刊登長文中稱，「殲10首飛近30年後終於經歷戰火洗禮，而且經受住了考驗」，感嘆中國「猛龍」在印巴衝突中首露尖牙利爪，將對全球軍工格局造成深遠影響，並援引華盛頓史汀生中心中國軍事問題專家孫雲說「沒有比真實戰鬥更好的廣告了」，「這對中國是個意外之喜…結果非常驚人」。

「日經亞洲評論」也援引學者分析指出，中國武器此前被認為缺乏實戰檢驗，但這次衝突證明了其自身價值，可與西方技術匹敵，不只提升了中國武器的可信度，更加強中國的戰略地位。

據統計，巴基斯坦81%的軍事裝備來自中國，占其400餘架戰鬥機和攻擊機過半。德國馬歇爾基金會的中巴關係專家安德魯·斯莫爾表示，除了在核武器和彈道導彈方面合作，中國過去提供的很多裝備技術含量都不高，但如今，巴基斯坦「正成為中國新銳武器的展示平台」。

一名駐新德里的西方武官稱，中國的西方對手國家武官們正「急切地」等待印度分享殲10C在戰鬥模式下的雷達和電子信號，以便訓練本國防空系統。

殲10C的6：0戰績火遍全球，讓中國網民陷入集體狂歡。中國網紅「豪哥哥」改編印度傳統神曲「Tunak Tunak Tun」，歌詞出現「剛買的飛機被打啦！」「90億（人民幣，約12.4億美元）都白花」、「這次丟人丟大啦」等，「豪哥哥」團隊還在視頻中穿著印度服飾，面部塗黑，用誇張的散裝印度口音演唱。

視頻不僅上了中國國內熱搜，3天來被翻譯為英語、土耳其語等多個版本，在TikTok等平台播放量破億。印度網民看到後氣得舉報視頻，要求全平台封禁內容並威脅外交抗議，認為「豪哥哥」的視頻是在「醜化印度文化」，印度官方媒體也指責「豪哥哥」，演變成國際事件。

印度 巴基斯坦 德國

上一則

杜絕預售爛尾 中擬推成屋銷售制 開發商恐承擔貸款壓力

下一則

小包免稅取消1周 中美貨機航班腰斬 美媒：脫鉤代價高

延伸閱讀

美憂印巴戰火引爆核戰 從「不關我們的事」變緊急介入

美憂印巴戰火引爆核戰 從「不關我們的事」變緊急介入
從印巴空戰看解放軍實力

從印巴空戰看解放軍實力
中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議
川普為美協助印巴停火自豪：將大幅增加與2國的貿易

川普為美協助印巴停火自豪：將大幅增加與2國的貿易

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
中國一名28歲李姓女子透過偽造的美國哥倫比亞大學畢業證書，申請香港大學碩士課程獲錄取，又持有假的香港大學畢業證書，今被香港法院判關240天。（中新社資料照）

中國女生5萬多美元搞到哥大文憑 就讀港大碩士判關240天

2025-05-08 11:34

超人氣

更多 >
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查