中拉論壇13日登場 習近平將出席 料通過北京宣言

中國外交部11日宣布，經中拉雙方共同商定，「中國—拉美和加勒比國家共同體論壇」（中拉論壇）第4屆部長級會議將於13日在北京舉行，中國國家主席習近平將出席會議開幕式並發表談話。會議由中國外長王毅 主持。中國外交部部長助理苗得雨並預告，本屆會議將通過「北京宣言」和共同行動計畫等成果文件。

中拉論壇首屆部長級會議於2015年1月8日在北京舉行，今年恰逢10周年。

當前，在面臨美國關稅 戰挑戰與世界局勢的動盪之下，中拉論壇成為中方強化全球南方合作的重要訊號。

中國外交部11日舉行記者會，苗得雨指出，前述「北京宣言」將展現中拉雙方在求和平、謀發展、促合作方面的堅定決心；共同行動計畫涉及雙方在科技創新、經貿投資、金融、基礎設施、農業糧食、工業資訊化、能源發展，以及共建「一帶一路 」等領域合作的具體舉措，將指導未來3年中拉整體合作。

談及關稅議題，苗得雨批評，美國把關稅作為實施極限施壓、謀取私利的武器，這是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑，是以犧牲世界各國的正當利益，服務美國的霸權私利。中方堅決反對美方濫施所謂對等關稅，採取了有力措施開展鬥爭。中方願同拉美國家加強溝通和協調，共同努力維護多邊主義，維護多邊貿易體制。

中國社會科學院拉丁美洲研究所副所長岳雲霞日前指出，中拉論壇運行10年間達成上千項合作協議，確保雙方經貿合作，中拉論壇成為中國踐行萬隆精神與原則的最佳實踐之一。此次會議將有利於雙方共商發展大計，豐富「全球南方」合作實踐，增強「全球南方」團結自強。

新華社報導，中方在10年前提出，要在10年內實現雙方貿易規模達5000億美元、中國在拉美地區直接投資存量達到2500億美元的目標。報導引述數據顯示，2024年前3季，中拉貨物貿易額達4274億美元，年增7.7%，2024全年有望突破5000億美元。