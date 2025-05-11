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紅場閱兵現場 和習近平互動熱絡的百歲老兵什麼來頭？

中國新聞組／北京11日電
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中國國家主席習近平應邀出席俄羅斯紅場閱兵式，一名老兵（前左二）坐習身旁，身分引發外界好奇。（新華社）
中國國家主席習近平應邀出席俄羅斯紅場閱兵式，一名老兵（前左二）坐習身旁，身分引發外界好奇。（新華社）

俄羅斯9日舉行盛大慶典，紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年。中國國家主席習近平和來自世界20多個國家及國際組織領導人應邀出席慶典。紅場閱兵式上，有一名掛滿軍功章的老兵坐在習近平身邊，這名百歲老兵是誰？他神采奕奕的對習近平比讚，回應習的問候。

來源：人民日報

人民日報報導，在世界反法西斯戰爭中，中國、蘇聯分別抗擊日本軍國主義和德國納粹主義，為戰爭勝利作出決定性貢獻。在亞洲戰場，中國軍民傷亡3500萬以上；在歐洲戰場，蘇聯死亡人數超過2700萬。

據俄羅斯媒體揭祕，這名前掛滿軍功章的老兵叫葉夫根尼·茲納門斯基，他參加過蘇聯衛國戰爭的老兵，在80周年慶典上的他，如今已是百歲高齡。他與俄國總統普亭、習近平、吉爾吉斯總統扎帕羅夫坐在第一排觀看紅場閱兵，媒體拍下了習近平親切問候他的畫面，老兵也熱情比讚回應。

10年前，習近平在莫斯科專門會見了18位俄羅斯老戰士代表。同年9月，習近平主席在中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章頒發儀式上，向抗戰老戰士老同志、抗戰將領、幫助和支持中國抗戰的國際友人或其遺屬代表頒發紀念章。

習近平 俄羅斯 納粹

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