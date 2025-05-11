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紀念抗戰勝利80年 王毅：今年秋天將隆重舉行

中國新聞組／北京11日電
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中國今秋將隆重紀念抗戰勝利80周年。圖為黑龍江省哈爾濱市的侵華日軍第731部隊罪證陳列館。（記者廖士鋒／攝影）
中國今秋將隆重紀念抗戰勝利80周年。圖為黑龍江省哈爾濱市的侵華日軍第731部隊罪證陳列館。（記者廖士鋒／攝影）

習近平結束訪俄已回到北京，習此次赴莫斯科出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」80周年慶典，備受外界矚目，外交部長王毅表示，中國在今年秋天也將隆重紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年，彰顯中華民族為世界反法西斯戰爭勝利作出的巨大貢獻，攜手愛好和平的國家和人民，一同銘記歷史、緬懷先烈、珍視和平、開創未來。

新華社報導，王毅說，回望這段歷史，尤其不能忘記的是，台灣回歸中國正是二戰的勝利成果，是戰後國際秩序重要組成部分。習近平主席指出，「開羅宣言」、「波茨坦公告」等一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權，其歷史和法理事實不容置疑，聯合國大會第2758號決議的權威性不容挑戰。

王毅稱，無論台灣島內形勢如何變化，無論外部勢力如何搗亂，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。而俄羅斯總統普亭強調，俄方堅定奉行一個中國原則，在台灣問題上始終支持中方立場。塞爾維亞、古巴、委內瑞拉、斯洛伐克等多國領導人均表示堅定恪守一個中國政策，認為台灣是中國領土不可分割的一部分。

王毅 習近平 古巴

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