BBC：中俄關係無上限 打破川普「逆季辛吉」戰略

中國國家主席習近平（左）和俄羅斯總統普亭在亞歷山大花園烈士墓出席敬獻花圈儀式。(美聯社)

中國國家主席習近平昨和俄羅斯 總統普亭 在莫斯科紅場閱兵台上並肩而立，普亭慷慨地稱習近平為「主要嘉賓」。英媒分析，這無異打破有觀點稱美國總統川普的「逆季辛吉 」式、即聯俄制中的外交戰略，破除所謂「逆季辛吉」現象的可能性。不過中俄關係看似「無上限」，但不斷變化的政治現實，也讓他們同時也正在「走鋼絲」。

據BBC（英國廣播公司）分析指出，今年俄羅斯「勝利日閱兵」80周年，因俄烏衝突，歐美領導人普遍抵制，主席台上領導人數量略顯凋零，這讓習近平的出席更為顯著，體現出俄烏戰爭後，中國在俄羅斯和歐洲之間試圖平衡的努力。一方面，依然保持與俄羅斯的外交互動，經貿關係甚至進一步加強；同時，聲稱應該尊重主權國家的領土完整，而且未向俄羅斯援助軍火。

在川普第二任期，認為川普在實施「反季辛吉」式外交戰略的觀點甚囂塵上，透過結好俄羅斯來牽制中國，反轉了季辛吉時代「聯華抗俄」的思路。

澳洲前駐俄大使唐普德（Peter Tesch）認為，「習近平和普亭在紅場上並肩而立，發送對普亭而言強有力的信號：俄羅斯並非孤立無援，俄中夥伴關係堅如磐石，攜手同行的決心毫不動搖，根本不存在『逆季辛吉』的可能性」，這種象徵意義非同小可。

冷戰時期的美國外交戰略家亨利·季辛吉曾通過「聯中制蘇」策略重塑全球權力格局。但此時的中俄關係，不同於當年的中蘇關係。

「『逆季辛吉』的愚蠢之處在於錯誤記憶了季辛吉的角色」，美國和平研究所大衛·布羅斯托夫（David Brostoff）撰文表示，季辛吉可不是通過與毛澤東的和解來分裂中國和蘇聯，季辛吉在1971年秘密會晤毛澤東時，中蘇已經分裂，因此，季辛吉的優點在於他的機會主義：識別這一分裂並利用它促進美國國家利益的能力。

報導並引述分析人士指出，如今的中俄，在「經濟井噴」，安全合作上加強，政治上則相對平穩，甚至更有節制，甚至是「同床異夢」，兩國「無上限」的夥伴關係顯然有限制，這些限制是由不斷變化的地緣政治現實所塑造的，而這些現實又取決於他們各自與西方的關係。中俄關係的未來，猶如「走鋼絲」。

但儘管有這些波動，分析人士認為，習近平與普亭分享著一個根本共同利益：維護政權安全並努力建立替代性世界秩序。北京的理想局面，是讓俄羅斯強大到能抗衡西方，又足夠薄弱而始終依附於中國。但要維持這一微妙平衡，難度正與日俱增，其影響波及全球。