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雲壤基地升級啟用 解放軍將首次赴柬埔寨「金龍聯演」

記者廖士鋒／綜合報導
解放軍8日在廣東軍港舉行出征儀式，將前往柬埔寨進行聯演。（取材自「南海艦隊」微信公眾號）
解放軍8日在廣東軍港舉行出征儀式，將前往柬埔寨進行聯演。（取材自「南海艦隊」微信公眾號）

今年4月，由中國援建的柬埔寨雲壤港基地升級工程完工，並以「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」名義掛牌，如今解放軍已在廣東軍港舉行出征儀式，準備赴柬埔寨參加今年度的「金龍聯演」，雙方如何利用雲壤港讓演訓「提質升級」將受到矚目。

解放軍南部戰區海軍微信公眾號發布，5月8日下午，中柬「金龍-2025」演出征儀式在湛江某軍港碼頭舉行。在解放軍長白山艦的飛行甲板上，來自陸軍、海軍、空軍以及聯勤保障部隊的參演官兵整齊列隊，儀式結束後，解放軍參演兵力「通過海上、空中」等多種方式，陸續向柬埔寨演習地域機動集結。此次解放軍參演裝備包括艦艇、直升機和裝甲車輛等多型武器裝備。出征前，各參演部隊組織了針對性訓練。

消息指，5月中下旬，解放軍與柬軍在柬舉行「金龍-2025」聯合演習，以聯合反恐和人道主義救援行動為課題，區分海空、陸空方向組織，並開展文體交流、艦艇開放等活動。這是兩軍第7次舉行該系列聯演，「對增進雙方務實合作、推動新時代全天候中柬命運共同體建設發揮積極作用」。

另據柬中時報報導，「金龍-2025」聯演將於5月14日至28日舉行，解放軍將出動三艘軍艦、直20直升機、20套無人機系統、機械犬、無人駕駛汽車等現代化武器裝備參演。

柬國王家軍副總司令兼總參謀長恩沙藍表示，本次演習共有來自兩軍陸、海、空三軍的2176名官兵參演，其中柬軍1331人、解放軍845人。此次演習為期15天，圍繞「反恐演練」和「人道主義救援」兩大核心任務展開，將分別在磅清揚省憲兵綜合訓練基地和西哈努克省海域舉行。

今年4月5日，解放軍中將曹青鋒與柬埔寨總理洪馬內共同主持「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」啟用儀式，不久後中國國家主席習近平前往柬埔寨等東南亞三國訪問，訪問結束後，中國外長王毅指出，雙方將依託新落成的雲壤港聯合保障和訓練中心，推動「金龍」聯演提質升級，「增強維護地區和平安寧的能力」。

而在今年掛牌儀式舉行時，兩軍在中心組織「金龍-2025」聯合演習「啟動活動」，雙方艦艇開展編隊機動、海上通信裝備操演等課目訓練。

南方周末報導，柬埔寨西南側的西哈努克港，是柬埔寨最大的港口城市，也是該國第二大城和唯一的經濟特區，於4月5日正式掛牌運行的雲壤海軍基地，位於西哈努克港東南側的一個小島上。升級改造之前，雲壤海軍基地只是一個泊有十幾艘巡邏艇的小型碼頭，面積不到0.77平方公里。

一位匿名中國軍事專家指出，「雲壤港聯合保障和訓練中心對中國海軍的遠洋航行具有重要意義」，他還指出，目前解放軍的最大需求不是尋求海外駐軍，「而是要有一定的基地體系，供軍艦停靠、補給和休整」，以便於解放軍海軍「延長航行時間」，強調「隨著中國承擔愈來愈多的國際責任和義務，構建一個可靠的基地體系至關重要」。

此前於去年底，柬埔寨宣布中國將提供柬方兩艘056型飛彈護衛艦，預計將於2025年或更晚交付。

解放軍 微信 東南亞

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