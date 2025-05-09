殲10C擊落法製戰機 印巴實戰檢驗 「比航展有說服力」

中製殲10C證實在印巴交火中擊落法製陣風戰鬥機。（取材自觀察者網）

印度 與巴基斯坦 嚴重交火，巴基斯坦7日證實戰事中使用中國產PL-15E（霹靂-15）主動雷達製導空對空導彈，還用中國製造的殲10C戰鬥機擊落5架印度空軍的戰機，包括3架法製「陣風」戰鬥機。消息傳出，中國軍工股票嗨翻，成都飛機工業股票一度暴漲超16%，中國網友也稱，中國裝備經受實戰的檢驗，這種效果，比珠海航展更有說服力。中國製武器也引起他國興趣，中國國防部少見宣布首次派出殲10C等空軍系力量赴埃及 聯訓。

據觀察者網報導，巴基斯坦7日稱擊落了6架印度軍機（含1架無人機）。據巴基斯坦今日新聞電視台（Aaj TV）7日發布，巴基斯坦副總理兼外交部長伊沙克·達爾（Ishaq Dar）當天在議會發言透露，巴方在當天凌晨短暫空戰中，使用中國製造的殲10C戰鬥機對抗並擊落印度空軍的戰機，其中包括3架法製「陣風」戰鬥機。

「南華早報」8日報導指出，這是中國產戰鬥機在實戰中首次取得空對空擊殺戰果，同時也標誌著「陣風」戰鬥機在實戰中首次折戟。

此外，報導援引印度當地媒體說法稱，印度旁遮普邦當天還發現疑似PL-15E導彈碎片圖像，這可能表明巴基斯坦空軍從殲10CE或梟龍Block 3型戰機上發射該型導彈，目前該地區已知僅這兩款戰機適配該型號導彈。對此，美國軍事新聞網站「戰區」（The WarZone，TWZ）也發文稱，從碎片圖像來看，「中國的霹靂-15空空導彈似乎首次用於實戰」。

「南華早報」稱，殲10戰鬥機是由成都飛機工業集團設計和製造的單發多用途戰鬥機，從2003年起服役。殲10C是該系列升級版本，配備更好的發動機和更先進的AESA雷達，可發射霹靂-15導彈，也被稱為「4.5代戰鬥機」。巴基斯坦是除中國以外唯一裝備殲10C戰鬥機的國家，現役總數達20架。

目前，埃及已對該戰機表示出興趣。央視軍事報導，當地時間4日上午，為期18天的中國、埃及空軍聯合實施的「文明之鷹-2025」聯合軍事訓練在埃及閉幕，中國空軍首次派出殲10C、空警500、運油20等體系力量開展聯訓，是中埃兩軍合作新起點，也是體系作戰能力有效檢驗。

據德國之聲報導，巴基斯坦使用中國製武器並獲捷報傳出後，在深圳上市的成都飛機工業公司股票一度暴漲超過16%。截至7日上午11點40分，當地股價仍上漲8.31%；8日，該股上漲了17.05%，創下去年10月以來的最大單日漲幅。中國船舶集團的股票也微漲0.4%。該集團生產軍用和民用船隻。