習普會晤3.5小時 全面提升中俄關係 批美版鐵穹毀區域穩定

俄羅斯總統普亭（前右）8日與到訪的中國國家主席習近平（前左）在克林姆林宮會談，雙方經歷大、小範圍會談與茶敘等多場活動。（美聯社）

在美中經貿對話前，中國國家主席習近平 8日在莫斯科克里姆林宮，與俄羅斯 總統普亭 舉行會談。兩人在會談前親切互稱「親愛的朋友」、「老朋友」，習近平說，面對國際上的單邊主義逆流和強權霸凌行徑，中國將和俄方一道，堅決捍衛中俄兩國及廣大發展中國家權益，也喊話雙方「要做百鍊成鋼的真朋友」。

習近平7至10日出訪俄羅斯，8日與普亭舉行小範圍、大範圍會談與茶敘。就中俄關係，據新華社、央視新聞，習近平在會談中表示，當前面對國際上的單邊主義逆流和強權霸凌行徑，中國將和俄方一道，肩負起作為世界大國和聯合國安理會常任理事國的特殊責任，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

習近平還指出，雙方要堅持合作大方向，排除外部干擾，讓合作「穩的基礎更堅實，進的動能更充足」，發揮兩國資源稟賦和產業體系互補優勢，拓展經貿、能源、農業、航太、人工智慧等領域互利合作。他強調中國願和俄方維護全球多邊貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通。普亭則表示，俄方願與中國加強貿易、投資、能源、農業等領域合作，俄方堅定奉行「一個中國原則」。

習近平還在共同會見記者時指出，雙方「要做百鍊成鋼的真朋友」，面對變亂交織的國際形勢，雙方要「風雨同渡、關山共越」，全面提升中俄關係的「高度、維度、韌度」，為世界和平和安全注入更多穩定性。

會談後，兩人簽署「聯合聲明」，中俄堅決反制美方的「遏制政策」，直言美國的「鐵穹」（Iron Dome）(川普任內改名為「金穹」Golden Dome for America)飛彈防禦系統計畫「強烈破壞穩定」，更批評，一些軍事聯盟企圖施加軍事壓力，部署先進進攻性武器系統的舉措。克里姆林宮也在聲明中指出，這項計畫「明確地要求為用於在太空進行的戰鬥行動大幅加強武器庫準備」。

這是習、普兩人繼1月視訊會晤、2月通話後，今年的第三次接觸。據俄羅斯衛星通訊社，會談持續了3.5小時。普亭表示，雙方政府正在努力落實一攬子雙邊協議，普亭的聲明還提及雙方將在能源領域將推出新的聯合倡議，簽署關於促進投資保護的協議，推進交通基礎設施等合作。

據中國發布，「聯合聲明」並共同見證雙方交換20多份的雙邊合作文本，涵蓋全球戰略穩定、維護國際法權威、生物安全、投資保護、數位經濟、檢疫、電影合作等領域。根據央視畫面，中共政治局常委蔡奇、中國外長王毅和商務部長王文濤、發改委主任鄭柵潔均出席會談。