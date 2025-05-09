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紐時：習訪俄與普亭並肩 拉攏歐洲的努力蒙上陰影

中國新聞組／北京9日電
中國國家主席習近平在莫斯科與俄羅斯總統普亭舉行會談。(美聯社)
中國國家主席習近平在莫斯科與俄羅斯總統普亭舉行會談。(美聯社)

美中經貿對話前，中國國家主席習近平搶先與俄羅斯總統普亭舉行會談，紐約時報分析指出，為了彌補與美國持久貿易戰帶來的經濟壓力，中國正試圖修復與歐洲的關係，但是習近平訪問俄羅斯，將會為中國這番努力蒙上陰影。

報導指出，在川普築起關稅高牆，動搖美國盟友關係之際，中國試圖向世界推銷「我們將是維護全球穩定的力量」，但習近平訪俄，兩國共同紀念二戰中戰勝納粹德國80周年；此舉雖然想藉此凸顯美國的霸道行徑，類比美國的「霸凌」，但習近平與普亭一起出現紅場，也提醒了世界：中國支持俄羅斯入侵烏克蘭，這顛覆歐洲安全的戰  爭。

榮鼎諮詢公司的高級顧問諾亞·巴金說：「這將是對歐洲的一個赤裸裸的提醒：中國與俄羅斯的關係變得多麼密切，以及這種關係可能有朝一日對北約東翼構成威脅」；巴金補充說，中國現在試圖取悅歐洲的做法，將讓中俄關係重新受到關注。

報導分析，北京一直尋求將歐盟富裕國家從美國的影響下剝離，由於川普對歐洲的敵對態度已在跨大西洋聯盟中引發裂痕，中國也乘機試圖緩和與歐盟的關係；習近平日前呼籲發展「健康穩定的中歐關係」，中國外交部日前也同意取消對雙方官員往來的限制，並確認中國已解除對歐洲議會議員的制裁。分析人士認為，中國此舉意在說服歐洲人重啟陷入停滯的投資協定談判情。

盡管習近平想拉攏歐洲，但他與普亭的關係是首要的；據報導，習近平把俄羅斯視為制衡美國的關鍵力量，以及建立一個對西方主導地位持懷疑態度的替代世界秩序的重要夥伴。卡內基俄羅斯歐亞中心主任亞歷山大·加布耶夫說，「習近平與普亭並肩而站釋放三重信號：他擁有的政治籌碼，他押對了寶，他的受眾將在國內和全球南方」，「全球南方」指的是發展中國家。

「最重要的是向美國發出信號，表明中俄兩國有牢不可破的紐帶。」華盛頓史汀生中心中國項目主任孫韻說。現在美國為結束俄烏戰爭的努力已陷入僵局，「有更多激勵中俄展現兩國結盟牢不可破形象的東西。」

習近平 俄羅斯 普亭

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