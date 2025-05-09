「美中陷入雙輸」 花旗推演3稅率：對等關稅最難降

美中本周展開貿易談判重在降溫。(美聯社)

北京與華盛頓終於鬆口要坐上談判桌，外界關注中國仍堅持強硬立場。據本報系聯合報報導，花旗分析師團隊在最新報告中說，美中兩國已陷入雙輸局面，因而有理由讓緊張降溫，前方道路「可能非常狹窄，有容易的部分，也有難關」。

美國財長貝森特 與貿易代表葛里爾，周末將和中國副總理何立峰在瑞士會談經貿議題。花旗預測，美國目前對中國輸美產品課徵145%關稅 ，未來六個月內可能會取消其中一些關稅，以利為更廣泛的協商鋪路。

以下是花旗估算目前美國對中各類關稅的未來可能走向。芬太尼關稅（稅率20%）：花旗認為，這項關稅相對容易取消。只要中方展現的解決問題行動和誠意被美方接受，取消的機會高。

升級的報復性關稅（稅率91%）：這類關稅是美國與中國當初以牙還牙的報復關稅，花旗看好六個月內會撤回，為雙方談判營造善意。

對等關稅（稅率34%）：花旗判斷這類關稅最難降低或取消，因為美方若調降或大幅豁免對中國加徵的對等關稅，將與川普高喊的製造業復興願景相衝突，而且中國的產業政策也不太可能配合削減美國所要求的非關稅壁壘。這類關稅的發展可能取決於美國和其他國家談出的結果。

花旗預測，美國對中國的整體關稅水準未來6到12個月恐仍高到令人卻步，但會有更多豁免措施出現，促使貿易開始恢復流動，特別是對價格較不敏感的產業。若美國對中課徵稅率能由目前的100%以上，降至20%至25%左右，美中雙邊貿易關係才能持久，但也提醒投資人，美方的「目的是為達到貿易新平衡的談判，可能會拖到美國期中選舉 」。

紐約時報中文網報導，中國一直公開表示不會在脅迫下與美國進行貿易談判，並堅稱談判的條件是華盛頓首先放棄對中國徵收的令人瞠目的關稅。

本週三，北京表示它終究會坐到談判桌前，稱其最高貿易官員何立峰將於本周在瑞士與美國財政部長貝森特會面。即便如此，中國仍堅持強硬立場，警告華盛頓不要「企圖以談為幌子，繼續搞脅迫訛詐」。

史汀生中心中國問題分析師孫韻說：「中國正試圖把自己塑造成負責任的一方，但它的語氣仍然相當強硬：你最好在這些談判中表現好一點。」