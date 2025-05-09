繼黃仁勳又一科技大咖 蘇姿丰疾呼：中國是AI龐大商機

超微（AMD）執行長蘇姿丰。（路透）

繼輝達（NVIDIA，又譯英偉達）執行長黃仁勳 警告錯失中國人工智慧（AI ）市場會是「莫大損失」後，超微（AMD）執行長蘇姿丰 7日也說，中國是半導體和AI產業的「龐大機會」，建議應該在出口管制與AI利益之間求取平衡。兩科技大咖齊聲喊話，稱失去中國市場將造成巨大損失，似乎也促成了川普取消拜登AI晶片出口限制。

黃仁勳日前接受採訪時表示，中國的人工智慧市場在未來2到3年內可能將達到約500億美元的規模，若無法參與其中將是美國AI產業的巨大損失。他說，「若能對中國銷售產品，將為美國帶來收入、稅收，並在美國創造大量就業機會。」

無獨有偶，蘇姿丰7日在接受CNBC訪問時說，盡管美國持續收緊對中國先進晶片的出口管制，中國仍是半導體與AI領域「極具龐大商機」的關鍵市場。她呼籲，美國應在國安考量與推動技術普及之間取得平衡，「這有利美國經濟的美國就業」。

她強調，美國的AI領導地位、並以獲廣泛採用為主要目標，「真的讓我們處於有利地位」，應該在管制和提供晶片管道之間「取得平衡」。

蘇姿丰也說，雖然超微「偏好更確定的環境」，也正把製造業務遷移到美國，4月銷售依然「暢旺」。但她也坦言，今年美國對中國的晶片出口管制，恐將衝擊營收15億美元。她補充說明：「過去幾年，我們學會在半導體供應鏈風險中保持高度敏捷，未來也會持續密切關注所有趨勢，並適時調整應對。」