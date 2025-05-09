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華為去美化再邁步 首款鴻蒙電腦亮相 打造國產應用生態圈

中國新聞組／北京9日電
華為首款「鴻蒙電腦」正式亮相，搭載華為自研作業系統HarmonyOS 5，意味中國國產操作系統去美國化在個人電腦領域邁出關鍵一步。（取材自微博）
華為首款「鴻蒙電腦」正式亮相，搭載華為自研作業系統HarmonyOS 5，意味中國國產操作系統去美國化在個人電腦領域邁出關鍵一步。（取材自微博）

華為首款「鴻蒙電腦」8日在鴻蒙電腦技術與生態溝通會上正式亮相，告別微軟Windows，首度搭載華為自研作業系統HarmonyOS 5，建構國產應用生態圈，這也是華為「去美國化」領域再邁出關鍵一步。

綜合IT之家、界面新聞報導，華為終端BG平板與PC產品線總裁朱懂東介紹，鴻蒙電腦歷經五年布局，投入超過1萬名研發人員，聯合20多家研究所，目前已經累計超過2700項核心專利。

據了解，微軟對華為的Windows授權在2025年3月已經到期，為了進一步「去美國化」，鴻蒙電腦搭載了HarmonyOS 5作業系統，採用鴻蒙內核，依託分散式軟匯流排技術。鴻蒙電腦可以提供自然、無縫、無感的跨設備互聯體驗，支持與華為手機、電腦、平板三設備鍵鼠共享，也就是用電腦鍵盤打的文字可以出現在手機上面，同一個滑鼠也可以跨手機、電腦及平板來操作使用。搭載鴻蒙操作系統的PC（個人電腦）產品將於5月19日正式上市。 

第一財經分析，目前Windows在全球PC作業系統市場占主導地位，鴻蒙系統若想突圍，不僅需要突破技術壁壘，更須構建完整的軟體生態以及用戶習慣培養等。

CPU是鴻蒙電腦解決的第一道難關。華為並未公布鴻蒙電腦具體的硬件配置，但此前曾曝光華為的一款全新處理器——麒麟X90，被認為是由華為自研的基於Arm架構的PC處理器，或將用於鴻蒙電腦。

華為介紹鴻蒙電腦從內核開始重構操作系統，包括鴻蒙體驗、鴻蒙生態、鴻蒙底座三大方面...
華為介紹鴻蒙電腦從內核開始重構操作系統，包括鴻蒙體驗、鴻蒙生態、鴻蒙底座三大方面。（取材自IT之家）

為了加快豐富應用生態，華為也向國產軟件廠商拋出橄欖枝，萬興腦圖、美圖秀秀、中望CAD、悟空圖像等廠商均已開始打造鴻蒙電腦端應用，並結合鴻蒙系統特性，推出了其他系統難以適配的多端互聯等功能，這也是多數國產軟件廠商願意積極與鴻蒙生態合作的原因。 

華為表示，目前鴻蒙電腦應用已覆蓋多個垂域，滿足基本辦公及核心場景，通用辦公領域有QQ、WPS、釘釘等；影音娛樂領域有騰訊視頻、QQ 音樂、央視頻、酷狗音樂等；遊戲領域有「三國殺」和「蒼翼：混沌效應」等，目前已有300多個應用軟體，年底前將有超過2000個。

天風證券研究報告指出，憑藉鴻蒙電腦在安全性、自主可控等方面的顯著優勢，其有望在對數據安全和系統穩定性要求極高的政府、金融、教育等行業獲得廣泛應用，成功打開政府及國有企業市場的大門。

目前，鴻蒙作業系統生態設備已經突破10億台，相關註冊開發者達到720萬，代碼超過1.1億行，鴻蒙已經實現從作業系統內核、檔系統到編程語言和大模型等環節的全部自研。和鴻蒙手機一樣，鴻蒙電腦也將開啟一場應用生態重建的征程。

華為 微軟

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