習普茶敘 習：中俄堅持戰略協作 任何力量阻擋不了世界多極化潮流

當地時間5月8日下午，俄羅斯總統普亭同中國國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮總統辦公室進行茶敘。（新華社）

據新華社凌晨消息，當地時間5月8日下午，俄羅斯總統普亭 同中國國家主席習近平 在克里姆林宮總統辦公室進行茶敘。習近平在茶敘時表示，只要中俄保持戰略定力，堅持戰略協作，就任何力量也阻擋不了世界多極化和經濟全球化的時代潮流。

習近平指出，世界進入新的動盪變革期。只要中俄保持戰略定力，堅持戰略協作，就任何力量也阻擋不了兩國實現各自發展振興，阻擋不了中俄世代友好的民心所向，阻擋不了世界多極化和經濟全球化的時代潮流。我願與普亭總統保持緊密聯繫，為中俄關係定向領航，為推動全球治理做出正面貢獻。

普亭則表示，俄中始終同舟共濟、相互支持，兩國友誼牢不可破。他願同習近平主席保持密切戰略溝通，為兩國關係發展提供戰略指引，共同應對國際複雜形勢挑戰，深化全面戰略協作，維護兩國共同利益，推動世界向公正、民主、多極化方向發展。

報導稱，兩國元首就烏克蘭 危機等議題交換意見。習近平指出，對烏克蘭危機，中方倡議並堅持共同、綜合、合作、永續的全球安全觀，認為應重視各國合理安全關切，消除產生危機的根源。中方歡迎一切有利於和平的努力，期待透過對話達成一個公平、持久、有約束力並被各當事人所接受的和平協議。

普亭高度讚賞中方在政治解決烏克蘭危機問題上的客觀公正立場，表示俄方願不設前提條件開啟和談，希望達成公正、持久的和平協議。