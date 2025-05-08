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中美談判前／人行「雙降」壯聲勢 10箭齊發助企業避衝擊

記者陳政錄／北京8日電
中國國務院新聞辦公室7日在北京舉行新聞發佈會，介紹「一攬子金融政策」，中國人民銀行行長潘功勝出席會議並回答記者提問。 （中新社）
中國國務院新聞辦公室7日在北京舉行新聞發佈會，介紹「一攬子金融政策」，中國人民銀行行長潘功勝出席會議並回答記者提問。 （中新社）

在美中同意進行經貿會談之際，因應關稅戰衝擊，中國人行（央行）、金融監管總局、證監會昨天宣布「一攬子金融政策」，同時「降準又降息」，針對房市、中小微企業和資本市場祭出穩增長措施。中國官員表示，將盡力幫助受影響企業應對美加徵關稅的衝擊。

在上月底的中共中央政治局會議重申「適時降準降息」下，發布會一開始，中國人民銀行行長潘功勝就宣布10項「一攬子貨幣政策措施」，首先是降低存款準備金率0.5個百分點，預計向市場提供長期流動性約一兆元（人民幣，下同，約1384億美元），階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率從5%調降為零。

還有，下調政策利率零點一個百分點，即公開市場七天期逆回購操作利率從1.5%調降至1.4，預計帶動中國貸款市場報價利率（LPR）同步下調約0.1個百分點。

以及，下調結構性貨幣政策工具利率和個人住房公積金貸款利率零點二五個百分點，增加三千億元科技創新和技術改造再貸款額度、設5000億元「服務消費與養老再貸款」、增加支農支小再貸款額度3000億元等。

中國國家金融監管總局局長李雲澤也表示，將推出八項增量政策，涉及房市融資制度、進一步擴大保險資金長期投資試點範圍、調整優化監管規則，和支持小微企業、民營企業融資一攬子政策及護航外貿發展系列政策措施。

至於資本市場，證監會主席吳清說，將支持中央匯金公司發揮好類「平準基金」作用，近期將推出深化科創板、創業板改革政策措施，大力推動中長期資金入市。他還說，將盡力幫助受影響企業應對美加徵關稅的衝擊。

吳清列舉，對於確實受關稅政策影響比較大的上市公司，在股權質押、再融資、募集資金使用等方面增強監管包容度，幫助紓困解難。李雲澤也說，將制定實施銀行業保險業護航外貿發展系列政策措施，強化金融紓困、加力穩定出口，和助力擴大內銷。

這是中國時隔逾七個月後再次降準，並推出「一攬子」政策措施，中國官媒「玉淵譚天」昨撰文解讀稱，將之與中方同意與美方接觸兩件事放在一起看，傳遞的明確訊息就是，中國「始終在捍衛自身的發展權益，做好自己的事」。

招聯首席研究員董希淼說，10項貨幣政策措施充分體現適度寬鬆的政策基調，其中，全面降準利好市場長期流動性，相關政策有助降低社會綜合融資成本、降低社會綜合融資成本提振居民消費意願，有助於進一步提振信心、穩定預期，更好地擴大國內需求、應對外部衝擊，推動經濟高質量發展。

貸款 利率 關稅

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