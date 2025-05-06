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川普承認對中太強硬、切斷貿易 「某時間點會降關稅」

編譯劉忠勇、高詣軒／綜合報導
美國總統川普四日搭乘總統專機空軍一號抵達馬里蘭州安德魯聯合基地。川普稱對中國的主要優先要務是取得公平貿易協議。（美聯社）
美國總統川普四日搭乘總統專機空軍一號抵達馬里蘭州安德魯聯合基地。川普稱對中國的主要優先要務是取得公平貿易協議。（美聯社）

美國總統川普近日在不同場合釋出對中國關稅最新說法，表示會在「某個時間點」降低對中國商品的關稅，「因為不這麼做就無法與他們做生意，而他們非常希望做生意」，並透露美中「正在討論不同的問題」，本周末安排與中國國家主席習近平通話。外界解讀美中關稅談判時機漸成熟，但有中國官媒引述評論員分析，美需取消單邊加徵關稅後，中方才會談判。

美國國家廣播公司新聞網（NBCNews）4日播出川普專訪，川普承認他對中國非常強硬，實質上切斷美中貿易，但聲稱北京當前想要達成協議。他本周繼續推動貿易談判，表示將至少和一個國家達成貿易協議，也考慮調降對中國進口貨品課徵的145%關稅，但強調不會單方面行動。川普對NBC說，會在「某個時間點」降低對中國商品的關稅，「否則根本沒辦法跟他們做生意。」

川普還指出中國近期陷入的經濟困境。根據官方製造業採購經理人指數，中國工廠活動已經陷入自2023年以來最嚴重萎縮。新的出口訂單降至自2022年12月以來的最低點，並創下自當年4月上海封城以來的最大跌幅。

此外，川普也對中國近來的聲明表示稱讚，稱這些言論「積極」，同時重申兩國之間達成的任何協議都必須是「公平的」。中國2日表示「正在評估與美國進行貿易談判的可能性」，這是雙方開始談判的首個跡象。

川普維持對中國進口貨品的高額關稅，且已對部分消費品價格造成上漲壓力。他上周對此輕描淡寫說，小孩「或許從有30個洋娃娃變成只有兩個」。他在NBC專訪被追問到此說法時，仍堅稱美國人可以過得更簡樸，「他們不需要250枝鉛筆，有5枝就夠了」。川普說：「我們不需要把錢浪費在和中國的貿易逆差上，去買那些不必要的東西，那些根本用不到的雜物。」

另一方面，川普4日在空軍一號回應記者表示，本周沒有安排與中國國家主席習近平通話，並表示美中「正在討論不同的問題」。當被問及本周是否會宣布任何貿易協議時，川普表示「很有可能」，但沒有透露細節。

川普表示會在「某個時間點」降低對中國商品的關稅，而中方明確擺出「談，大門敞開，打，奉陪到底」的態度，深圳衛視特約評論員孫興杰認為，美方想談就應拿出誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動。換句話說，美國需要在取消單邊加徵關稅之後，中方才會進行談判。

川普 關稅 貿易協議

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