川普承認對中太強硬、切斷貿易 「某時間點會降關稅」
美國總統川普近日在不同場合釋出對中國關稅最新說法，表示會在「某個時間點」降低對中國商品的關稅，「因為不這麼做就無法與他們做生意，而他們非常希望做生意」，並透露美中「正在討論不同的問題」，本周末安排與中國國家主席習近平通話。外界解讀美中關稅談判時機漸成熟，但有中國官媒引述評論員分析，美需取消單邊加徵關稅後，中方才會談判。
美國國家廣播公司新聞網（NBCNews）4日播出川普專訪，川普承認他對中國非常強硬，實質上切斷美中貿易，但聲稱北京當前想要達成協議。他本周繼續推動貿易談判，表示將至少和一個國家達成貿易協議，也考慮調降對中國進口貨品課徵的145%關稅，但強調不會單方面行動。川普對NBC說，會在「某個時間點」降低對中國商品的關稅，「否則根本沒辦法跟他們做生意。」
川普還指出中國近期陷入的經濟困境。根據官方製造業採購經理人指數，中國工廠活動已經陷入自2023年以來最嚴重萎縮。新的出口訂單降至自2022年12月以來的最低點，並創下自當年4月上海封城以來的最大跌幅。
此外，川普也對中國近來的聲明表示稱讚，稱這些言論「積極」，同時重申兩國之間達成的任何協議都必須是「公平的」。中國2日表示「正在評估與美國進行貿易談判的可能性」，這是雙方開始談判的首個跡象。
川普維持對中國進口貨品的高額關稅，且已對部分消費品價格造成上漲壓力。他上周對此輕描淡寫說，小孩「或許從有30個洋娃娃變成只有兩個」。他在NBC專訪被追問到此說法時，仍堅稱美國人可以過得更簡樸，「他們不需要250枝鉛筆，有5枝就夠了」。川普說：「我們不需要把錢浪費在和中國的貿易逆差上，去買那些不必要的東西，那些根本用不到的雜物。」
另一方面，川普4日在空軍一號回應記者表示，本周沒有安排與中國國家主席習近平通話，並表示美中「正在討論不同的問題」。當被問及本周是否會宣布任何貿易協議時，川普表示「很有可能」，但沒有透露細節。
川普表示會在「某個時間點」降低對中國商品的關稅，而中方明確擺出「談，大門敞開，打，奉陪到底」的態度，深圳衛視特約評論員孫興杰認為，美方想談就應拿出誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動。換句話說，美國需要在取消單邊加徵關稅之後，中方才會進行談判。
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