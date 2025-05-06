余茂春談美中關稅戰：北京無法持久 只是嘴巴硬

哈德遜研究所中國中心主任余茂春。(記者謝守真／攝影)

哈德遜研究所中國中心主任余茂春 5日在一場講座中表示，中國大陸是一個以出口為主要支撐的經濟實體，且貿易額龐大。然而，中國對美國市場的依賴實際上遠大於美國對其的依賴，美國知道這是中國的弱點，且中國無法打持久戰。他直言，在這場關稅 戰中，「他（中國）贏不起來」，只是「嘴巴硬」而已。

余茂春5日在台灣政大出席「川普2.0時代的美中台關係」的講座。余茂春指出，川普此次貿易戰並非真的為了貿易關稅，而是想跟各國談判，進而實現「公平貿易」，「美國的貿易和關稅的匯率和世界上很絕大部分的國家是不公平的，這就是為什麼要去談。全世界基本上所有的國家都默認了這個說法，所以要跟美國談，只有中國不承認。」

針對美中關稅戰誰能贏，余茂春直言「他（中國）贏不起來」，只是「嘴巴硬」。他提到，1958年到1962年中國大饑荒死了很多人，很大的原因就是領導人毛澤東「不顧人民死活」。再到現在，中國國家主席習近平到非洲和多個地區發展「一帶一路」政策，在此花很多錢，但「實際上中國的經濟環境差得多，我們也知道」，而這也與中國過去的政策相似。

余茂春接著說道，習近平命令中國所有航空公司拒絕接收波音 公司的零件和服務，甚至包括預訂的150架波音737飛機，但消息傳來當天，波音的股價反而上漲，因為波音737飛機在全球是供不應求，且習近平的座機就是波音飛機，若真的停止波音的零件和服務，習近平也不可能想改搭中國商飛公司製造的C919飛機，而C919當中有很多的系統或技術是來自美國的。

余茂春認為，這場關稅戰對中國非常不利，且中國不能打持久戰。他直言，中共有時候「不僅很壞，還有點蠢」。然而，何以讓中國能夠將他們的各種決策堅持下去，這只是因為「中國沒有民主、缺乏全民監督」。

針對美中關係，余茂春分析，川普第一任期最大功勞就是首次明確把中共列為對美國國安的頭號威脅，儘管後來受到疫情阻攔，但在第二期展開後便採取行動，幾乎所有重要的國際外交政策都和美國新的戰略有關，包括在關稅、烏克蘭戰爭等問題上的舉動，都是針對中國而來，就是將「中共視為頭號敵人」。