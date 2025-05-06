貿易戰效應／中國富人撤出美房市 這3國接盤可望受惠

隨著美中貿易戰持續，香港南華早報指出，愈來愈多中國富人逐漸將注意力和資金從美國轉向其他房地產 市場。過去在2023年時，美國為中國買家的首選目的地。

報導稱，馬來西亞不動產公司Juwai IQI追蹤數據顯示，2024年中國買家對500萬美元以上房產的需求分別轉移到了泰國、澳洲 和加拿大等地。

Juwai IQI聯合創始人兼集團首席執行長安薩里（Kashif Ansari）表示，地緣政治摩擦、保護主義和對房地產交易審查的加強，使一些買家望而卻步。

「中國人對美國房產的投資，已從2017年的高峰值下降超過50%以上」，不少買家正尋找更友善的替代選擇。

南華早報認為，上述趨勢反映，在美國總統川普執政期間，「美國作為海外觀光客與國際學生目的地的吸引力已經有所減弱」。

路透4月曾指，由於關稅戰所引發對美國經濟放緩疑慮，美國3月現有房屋銷售跌幅超過預期，市場需求顯著下滑。

據全美房地產經紀人協會（NAR）數據，當地3月房屋銷售下降5.9%，經季節調整後的年率為402萬戶。此前，有經濟學家則預估此數據將降至413萬戶。

至於NAR的最新數據，顯示中國投資者連續第11年為美國住宅房地產的最大外國買家，但其投資額較去年大減超過40%。

截至2024年3月的12個月內，中國籍買家在美國房產上花費75億美元，遠低於上年的130億美元。

值得注意的是，部分房仲觀察到相較於2024年，中國買家的目光正在轉向澳洲、新加坡 和英國。

其中，根據官方數據，2024年首季，中國買家在新加坡購買約301套住宅，較去年同期的212套增長約42%。