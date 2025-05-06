習近平抵俄前夕 普亭曝25年前就決定「親中」祕辛

當地時間5月3日，中國解放軍儀仗司禮大隊在莫斯科參加俄羅斯紀念衛國戰爭勝利80周年閱兵式的第二次綵排。(美聯社)

中國國家主席習近平7日起一連4日前往俄羅斯訪問，並將出席9日在莫斯科舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（二戰歐洲戰役結束）80周年慶典，屆時將與俄羅斯總統普亭 在紅場閱兵式同台亮相，解放軍 三軍儀隊也將參與紅場閱兵活動。俄媒並放出普亭專訪稱，他25年前就決定積極發展與中國的關係。

來源：CCTV

中國國防部5日宣布，應俄羅斯、白俄羅斯 國防部邀請，5月9日，解放軍儀仗司禮大隊儀仗分隊將分別參加在莫斯科、明斯克舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」80周年閱兵活動。這意味著解放軍將與俄軍一同參加紅場閱兵，接受檢閱。

習近平此次訪俄將是他擔任中國國家主席以來第11次到訪俄羅斯，也是他自2023年後，時隔兩年再次訪問俄羅斯，也是中俄元首今年首次面對面會晤。人民日報發表評論稱，中俄將繼續加強戰略協作，踐行真正多邊主義，以中俄關係的穩定性和堅韌性應對外部環境的不確定性，共同促進兩國發展振興。

評論文章稱，第二次世界大戰的慘痛教訓告訴人們，弱肉強食、叢林法則不是人類共存之道；中俄同為聯合國創始國和安理會常任理事國，在維護以聯合國為核心的國際體系方面肩負特殊重要責任。

俄通社報導，在「俄羅斯1」電視台近日播出的紀錄片中，普亭稱他25年前就決定積極發展與中國的關係，是因他當時已看到世界經濟增長中心正在向亞太地區轉移。針對俄中關係，普亭表示，俄中是鄰國，應建立友好關係，「這絕非空談，當前兩國關係確實具有如此深刻的戰略性特徵。為什麼？因為我們的國家利益契合」。

普亭說，「我們是鄰國，我們應建立友好關係，使其成為兩國發展的良好因素。因此，我們逐漸……建立起了我們關係的這種共同基礎。它在今天尤其有效，因為世界上的動盪不僅沒有減少，反而增加了。我們擁有這種可靠、穩定的關係，這種關係的存在事實本身正加強世界的穩定。」

普京2000年首次當選總統，就任兩個月後國事訪問中國；次年，時任國家主席江澤民國事應邀訪問俄羅斯，其間簽署的「中俄睦鄰友好合作條約」明確雙方「相互沒有領土要求」，為兩國提升更進一步關係奠定基礎。

習近平此次訪俄時值中美貿易戰陷入僵局、俄烏停戰談判進展緩慢之際，習普兩人互動受到國際矚目。新加坡聯合早報4日引述分析指，中國領導人訪俄體現兩國非常緊密的戰略夥伴關係，也是中國對俄羅斯的外交支持，預計美國將是接下來影響中俄關係的最大因素。