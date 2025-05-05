中駐美大使：如美方準備要談 就應拿出平等尊重互惠態度

中國駐美大使謝鋒表示，如果美國準備要談，就應當拿出平等、尊重、互惠的態度。（取材自中國駐美國大使館官網）

中美關稅 戰持續膠著，上周中國商務部 露出鬆動跡象，中國駐美大使謝鋒 指出，濫施關稅損人害己，並明確表示如果美國準備要談，就應當拿出平等、尊重、互惠的態度。

據中國駐美大使館官網消息，當地時間3日舉辦使館開放日暨甘肅省推介活動。謝鋒在致辭時說，經濟全球化已從涓涓細流匯聚成滾滾浪潮，各國優勢互補是生產力發展的客觀要求，經貿關係不是零和遊戲，貿易壁壘如同抽刀斷水。

謝鋒進一步稱，美國從國際貿易中受益頗豐，既享受了來自全球物美價廉的商品，又在金融、科技、服務等高附加值領域佔據明顯優勢。光2022年美資企業在華銷售額，就比中資企業在美銷售額多出4,000多億美元。

謝鋒說，中美經貿合作總體是平衡的、雙贏的，他批評濫施關稅損人害己，干擾企業正常生產經營和民眾生活消費，引發全球金融市場劇烈波動，破壞世界經濟長期穩定增長。

他強調，「我們不願打關稅戰，但不怕打。我們堅定維護的不僅僅是自身正當權益，而且是國際經貿秩序。如果美方準備要談，就應當拿出平等、尊重、互惠的態度」。

謝鋒還指出，無論國際風雲如何變幻，中國將繼續以高質量發展、高水平開放的確定性應對外部不確定性。

此前，中國商務部2日以不具名發言人名義指出，美國高層多次表態願與中國就關稅問題進行談判，也通過相關方面多次主動向中國傳遞信息。對此，中國正在進行評估。