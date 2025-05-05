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曾涉「千人計畫」 前哈佛教授李柏獲聘清華講座教授

中國新聞組／北京5日電
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顏寧(右)為李柏(左)頒發深圳醫學科學院研究員聘書。(取材自清華大學深圳國際研究生院)
顏寧(右)為李柏(左)頒發深圳醫學科學院研究員聘書。(取材自清華大學深圳國際研究生院)

曾被指控參與中國「千人計畫」的哈佛前教授李柏（Charles Lieber），已全職加入清華大學任講座教授。李柏於2023年4月在波士頓被判兩年監督假釋（supervised release），其中在家中軟禁六個月，以及5萬美元罰款。他另被判處入獄兩天，但他被捕後已經完成服刑。據知，李柏一直否認有不當行為。

據香港南華早報報導，66歲的李柏是奈米技術應用於生物與醫學領域的先驅，曾在2012年獲得沃爾夫化學獎（Wolf Prize in Chemistry），並被視為具有競逐諾貝爾獎的資格。

2018年，由於川普政府發起「中國行動計畫」，清查與中國分享敏感資訊的美國科學家，李柏被指控並獲罪。

哈佛大學前教授、奈米科學家李柏。(路透資料照片)
哈佛大學前教授、奈米科學家李柏。(路透資料照片)

李柏的實驗室獲得美國國防部及國家衛生研究院資助，他在接受美國政府及哈佛大學查問時，曾否認透過武漢理工大學參與中國招攬海外科研人才的「千人計畫」，後來被揭2012年曾與武漢理工大學簽訂「千人計畫高級外國專家」三年合約，同意代表該校發表論文、安排國際會議和申請專利，並收取5萬月薪、15萬生活費及逾150萬美元實驗室經費。

李柏2020年向聯邦調查局探員供稱，每次他訪中後，部分薪資會存入中國的銀行戶口，其他薪資則以現鈔放入信封再放入行李，每次為數約5萬至10萬美元，其後交給妻子用作生活開支以避開報稅

波士頓聯邦法院陪審團2021年裁定，李柏對美國政府做出虛假陳述、提交虛假報稅文件、未申報在中國銀行的銀行戶口等六項罪名全部成立。

法院2023年判處李柏罰款及兩年監管令，李柏首六個月須軟禁家中。

李柏未來將在清華大學設立的深圳國際研究生院從事研究，並擔任深圳醫學科學院的研究員；該院由曾在普林斯頓大學任教五年、2022年回到中國的生物學家顏寧領導。

清華深圳校區4月28日為李柏舉行任命儀式，由清華大學副校長王宏偉王與顏寧共同為他頒發聘書。

李柏全職加入清華大學深圳國際研究生院，並受聘清華大學講席教授。(取材自清華大學深...
李柏全職加入清華大學深圳國際研究生院，並受聘清華大學講席教授。(取材自清華大學深圳國際研究生院)

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